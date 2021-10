Oculus Pro: sarà questo il nuovo visore di Facebook?

In queste ore sono trapelate delle nuove indiscrezioni che mirano a svelare il nuovo presunto Oculus Pro di Facebook. Cosa sappiamo dell'inedito visore VR?

Oculus Pro: ecco cosa è emerso

Facebook ha spoilerato diverse informazioni riguardanti una versione pro del suo visore Oculus Quest già da un po' di tempo, e ora una serie di quelli che sembrano essere video di installazione per il prodotto sono trapelati dai suoi stessi server.

I video sono stati visti per la prima volta su Reddit durante il fine settimana e sono stati scaricati dal portale di Oculus.com e ricondivisi qui sulla pagina di The Verge.

Possiamo notare un visore inedito di colore scuro utilizzato per personalizzare gli avatar virtuali con quello che sembra il monitoraggio di tutto il corpo, nuovi controller con un dock di ricarica e più filmati provenienti dall'app Horizon Workrooms per la collaborazione lavorativa in VR.

I dirigenti della compagnia hanno riferito parecchi dettagli su questo nuovo prodotto e sembra che il prossimo Oculus verrà presentato il 28 ottobre durante la sua conferenza annuale Connect.

Non di meno, Facebook ha anche pianificato di rinominare il nome della sua società madre per concentrarsi maggiormente sulla costruzione della sua visione del metaverso, che potrebbe utilizzare gli avatar più ricchi raffigurati in questi video.

Se Facebook presentasse questo visore al Connect questa settimana, sarebbe il contrario di quanto riferito mesi fa da Andrew Bosworth, VP dei Reality Labs di Facebook:

Abbiamo molte cose in fase di sviluppo in cui vogliamo introdurre nuove funzionalità per l'auricolare lungo il tipo che le persone teorizzano che vorremmo introdurre, e questo è ancora un po' lontano”, ha detto in una conversazione su Twitter Space con Oculus ha consultato il CTO John Carmack ad aprile. “Ancora non succederà quest'anno.

Un portavoce di Oculus ha rifiutato di commentare i video trapelati quando i colleghi di The Verge hanno richiesto informazioni aggiuntive nella giornata di ieri. Staremo a vedere.