Instagram Video: cos'è e come funziona?

‘Instagram Video‘ è la nuova casa per i vostri video IGTV e non solo. Dopo Reels, questa è un'altra grande novità che il colosso di Zuckerberg si prepara ad annunciare a discapito di quanto si potesse pensare.

Instagram: arriva il feed dedicato solo a IGTV e ai video

Dopo la grave interruzione di lunedì, Instagram ha annunciato oggi che sta combinando IGTV e i video presenti nel feed in un formato tutto nuovo, chiamato appunto Instagram Video. Si dice che questo renda “più facile per le persone scoprire nuovi contenuti”. Questa nuova scheda sarà disponibile sul profilo dell'utente proprio accanto ai “Reels”.

Con questo cambiamento, le persone troveranno anche IGTV, feed video e live streaming all'interno dell'app, ora notevolmente migliorata. Non di meno, la compagnia sta inoltre annunciando nuove funzionalità per aiutare le persone a rendere la creazione di video più fluida con ritagli smart, filtri, persone e tag di posizione.

“Ci piace che la nostra community di creator abbia adottato il video come formato chiave per raccontare le proprie storie, intrattenere e connettersi con il proprio pubblico e vogliamo rendere ancora più semplice creare e scoprire video su Instagram“, ha affermato un portavoce di Facebook.

I video di Instagram arrivano in un momento in cui questo tipo di contenuti è di grande interesse per la maggior parte degli utenti che trascorrono il tempo su Facebook. Questa scheda è già attiva e se non viene visualizzata, assicuratevi di aggiornare o semplicemente di chiudere e riaprire l'app.

Oltre a questa nuova feature, Instagram ha recentemente iniziato a testare un nuovo approccio agli amici intimi chiamato “Persone selezionate“. Questa funzione è attualmente in fase di test in Brasile e funzionerà in modo simile all'elenco degli amici più stretti (quello con le stories verdi, per intenderci), tranne per il fatto che si potranno deselezionare le persone di questo elenco per alcuni post.

Ecco come funzionerà:

Quando crei una Storia, tocca per aprire il pulsante Condividi;

Scegli “Persone selezionate” per vedere tutti i profili che possono vedere la tua Storia;

Cambia chi può vedere la tua Storia selezionando o deselezionando i profili;

Il tuo elenco rimarrà invariato fino a quando non verrà modificato di nuovo.

Cosa ne pensi di questa nuova scheda video e della personalizzazione degli elenchi di amici intimi?