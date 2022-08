Facebook: l'algoritmo sta dando i numeri, più del solito

Immaginate la scena: mi sveglio, avvio Facebook e, con un occhio aperto e l’altro ancora mezzo chiuso, il social network di Mark Zuckerberg mi mostra nel news feed il post di un utente sconosciuto che raffigura la Santissima Trinità… sulla pagina pubblica di Marilyn Manson.

Forse sto ancora dormendo? In realtà non è così. Scorro, senza pensarci, e vengo travolto da una valanga di immagini senza senso indirizzate ai vip ed alle celebrità più note di Facebook: c’è qualcosa che non va, decisamente.

Facebook, problemi in corso: che diavolo sta succedendo al news feed?

Nel giro di pochissimi minuti, le segnalazioni degli utenti si sono moltiplicate ed il problema è parso più che mai evidente: l’algoritmo di Facebook è in preda ad una crisi esistenziale. Insomma, come quando si è interrogati a scuola e, non conoscendo a fondo l’argomento, ci si avventura in voli pindarici divagando su temi che nulla hanno a che fare con quello richiesto. Lo screenshot che condivido di seguito ritengo che, al contrario, raffiguri perfettamente l’attuale dramma di Facebook e del suo creatore (oltretutto, condiviso sulla pagina ufficiale di Vasco Rossi… giusto per amore di cronaca):

Il problema sembra stia coinvolgendo l’utenza in modi e tempi differenti: c’è chi, ancora adesso, si è accorto di insolite condivisioni mostrate nel news feed. Altri iscritti invece, almeno fino ad ora, non hanno riscontrato alcun tipo di anomalia. I tecnici di Facebook pare siano già a lavoro per metterci una pezza: non v’è dubbio però sul fatto che l’ilarità scaturita da un simile inconveniente abbia nel giro di poche ore fatto il giro del web, rendendo (per l’ennesima volta) il social network di Mark Zuckerberg lo “zimbello virtuale” a cui rivolgere affettuose attenzioni. Continueremo a monitorare la situazione, aggiornandovi nel momento in cui tale disagio venisse sistemato in maniera definitiva.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45: il problema sembrerebbe risolto.