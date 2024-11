Su Facebook indisturbata la truffa phishing che sfrutta Decathlon

Su Facebook una truffa phishing che sfrutta il marchio Decathlon si sta diffondendo indisturbata. Si tratta di un post sponsorizzato diffuso da un profilo fake che cambia ogni volta. Al suo interno si trovano anche commenti creati ad hoc per rendere ancora più credibile la promozione che è la vera e propria esca usata dai cybercriminali.

“NON comprate uno zaino The North Face prima di aver letto questo! Mia sorella lavora da Decathlon e mi ha parlato di un’offerta speciale che non molti conoscono. Chiunque può ottenere uno zaino The North Face Borealis Classic al prezzo speciale di 2€“, recita il post sponsorizzato.

Subito dopo il link incriminato che, camuffato con il dominio ufficiale di Decathlon, fornisce l’assist alla pagina phishing che nasconde questa truffa diffusa su Facebook. Il problema è che questo post pericoloso lo puoi incontrare mentre stai guardando i post di un tuo amico.

Facebook non si è accorto della truffa phishing Decathlon

Ovviamente Decathlon non c’entra nulla con questa truffa Phishing che si sta diffondendo su Facebook. La piattaforma social non si è ancora accorta di questo pericoloso post sponsorizzato. Come si fa a credere che uno zaino The North Face Borealis Classic si possa acquistare a soli 2€?

Proprio come l’ultima truffa svuota conto che sfrutta Lidl, anche in questo caso la promozione viene attivata rispondendo a un sondaggio. Ovviamente tutto è stato creato per rendere la cosa credibile e generare così fiducia nell’utente che, una volta forniti i dati personali e i dettagli di pagamento per ricevere lo zaino, cade nella trappola.

La cosa peggiore è che al termine di questo post l’utente è invitato a inoltrare questo messaggio ad amici e a familiari. Questo rende ancora più pericolosa questa truffa phishing che sfrutta Decathlon e che, grazie a Facebook, ha già un ampio raggio di diffusione.

Verifica sempre su che sito stai acquistando guardando l’URL del link e confrontandolo con il dominio ufficiale del brand che lo sta sponsorizzando. Inoltre, non ti fidare mai delle offerte troppo belle per essere vere. Infatti, è alquanto improbabile che Decathlon venda a 2€ uno zaino originale The North Face.