Lidl ti regala un Monsieur Cuisine: la truffa che ti svuota il conto

Fai attenzione a non cadere nella nuova esca dei cybercriminali per rubarti denaro e dati personali. Si tratta di un’email attraverso la quale Lidl starebbe regalando un Monsieur Cuisine, ma in realtà questa nasconde una truffa che ti svuota il conto. Insomma, una vera e propria trappola dalla quale devi stare molto attento.

Chi non vorrebbe un robot da cucina, del valore di alcune centinaia di euro, completamente gratis in regalo? Un’esca davvero speciale, studiata nei minimi dettagli dai criminali del web. Infatti, la mail contiene il logo ufficiale della nota catena di supermercati e la foto del dispositivo in grado di cucinare qualsiasi cosa senza fatica.

Come per la recente truffa phishing di Amazon che regalerebbe un iPhone 16 Pro, anche questa che sfrutta Lidl e il suo famosissimo Monsieur Cuisine contiene un bottone che rimanda a una pagina fake svuota conto. L’obiettivo dei cybercriminali è quello di accedere alle tue informazioni e al tuo denaro.

Come funziona la truffa svuota conto che sfrutta Lidl

Probabilmente ti starai chiedendo come funziona la nuova truffa svuota conto che sfrutta Lidl. In pratica, all’utente arriva una mail nella quale viene spiegato che è “stato selezionato come uno dei pochi fortunati per l’opportunità unica di riceverne uno nuovo di zecca: Monsieur Cuisine“.

Per riceverlo, la vittima deve solo rispondere ad alcune brevi domande sulla sua esperienza con Lidl. Il bottone “Scaricalo ora!” rimanda a una pagina phishing tramite la quale i criminali registrano i dati dell’utente, per utilizzarli in altre truffe phishing.

Inoltre, per poter ricevere il regalo, che si vince sempre, è necessario partecipare alle spese di spedizione che, solitamente, non superano il costo di 2€. Chi non sarebbe disposto a spendere pochi euro per ottenere un regalo di diverse centinaia di euro?

Ecco perché è importante evitare di cliccare su link contenuti in email di questo tipo ed evitare di fornire in modo incondizionato i propri dati personali su siti web poco conosciuti. Spesso, come nel caso di Lidl, si tratta di una pericolosa truffa svuota conto. L’azienda in questione, sfruttata dai cybercriminali, ricorda di visitare la sua pagina per verificare le promozioni ufficiali.