Extra Sconto 24% Unieuro: Galaxy A34 da 256GB in offerta a 212€

Lo smartphone Samsung Galaxy A34 è il medio gamma base più riuscito di tutto il 2023, come testimonia l’ottimo numero di vendite dalla primavera di quest’anno. Un successo tale da insidiare perfino il fratello maggiore Galaxy A54.

Il Galaxy A34 è un telefono equilibrato, con un’ottima autonomia, un comparto camere superiore alla media e un bellissimo display. Iniziamo proprio da quest’ultimo, un AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione FHD+.

Pollice in alto anche per il comparto camere, soprattutto in condizioni di tanta luce. Merita una menzione particolare la possibilità di registrare video in 4K a 30 fps, una vera rarità nel settore dei medi gamma.

Dulcis in fundo, sull’A34 troviamo una batteria da 5.000 mAh, in grado di portare a sera con una carica residua superiore al 30% in una giornata di utilizzo intenso. Un salto in avanti importanti, dunque, rispetto alle generazioni passate di Galaxy.

