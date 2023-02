Extender Wi-Fi 6 Mesh Amazon Eero in forte sconto: risparmia subito il 25%

Gli angoli ciechi ti fanno impazzire? Il Wi-Fi non arriva forte e potente nella tua camera da letto o nello studio? Ti veniamo subito in soccorso con un prodotto progettato appositamente per potenziare la tua rete di casa. Questo extender prodotto da Amazon ti aiuta a coprire fino a 140m2 estendendo il segnale del tuo router in tutta la casa. Supporta la tecnologia Mesh ed è semplicissimo da installare.

La buona notizia? Oggi lo puoi acquistare risparmiando 25€, grazie ad uno sconto del 25%. Un’offerta da non farsi assolutamente scappare.

L’extender Wi-Fi 6 mesh Amazon eero 6 estende la copertura Wi-Fi del tuo sistema mesh eero, fino a 140 m². La configurazione è rapida e semplice grazie all’app eero e l’estensore è retrocompatibile con le generazioni di Wi-Fi precedenti. Insomma, purché tu abbia un Amazon Eero, potrai usare questo extender anche se il router/modem non supporta lo standard Wi-Fi 6.

L’utilizzo della tecnologia TrueMesh riduce le interruzioni della connessione, garantendo una qualità di gioco, videochiamate e streaming in 4K senza buffering. Riceverai costanti aggiornamenti per mantenere la tua rete sicura e al passo con le ultime novità in fatto di Wi-Fi. L’estensore richiede una rete eero esistente e puoi aggiungerne quanti ne necessiti per ottenere la copertura ottimale in tutta la casa.

Non hai un modem Eero? Nessuna paura, puoi acquistare anche quello approfittando di un forte sconto. L’Amazon eero 6 oggi viene proposto ad 89€, contro i normali 119€ di listino. Insomma, anche qui risparmi il 25%.

Se invece hai già un router Eero 6 e devi semplicemente potenziare la tua rete, portando il segnale Wi-Fi in una stanza attualmente scoperta, allora sarà sufficiente acquistare l’extender che ti abbiamo proposto in questa notizia. Ti consigliamo di affrettarti: le due offerte non dureranno molto a lungo e c’è il rischio che entrambi i prodotti vadano rapidamente a ruba.

