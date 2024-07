Expansion Card WD_BLACK C50 da 512GB per Xbox Series S|X a soli 90€ su Amazon

Il Prime Day di Amazon è l’evento perfetto per tutti gli appassionati di tecnologia e videogiochi, offrendo sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti. Quest’anno, uno dei protagonisti delle offerte è il WD_BLACK C50 Expansion Card da 512GB per Xbox Series S e X, il cui prezzo scende a 90,99 euro.

Caratteristiche del WD_BLACK C50 Expansion Card

Il WD_BLACK C50 Expansion Card è progettato specificamente per migliorare l’esperienza di gioco su Xbox Series S e X. Con una capacità di 512GB, questa scheda di espansione permette di aumentare significativamente lo spazio di archiviazione della console, consentendo di installare e conservare più giochi senza dover continuamente eliminare titoli per far spazio a nuovi.

Una delle caratteristiche principali di questo dispositivo è la sua integrazione seamless con l’architettura Xbox Velocity, garantendo tempi di caricamento rapidissimi e prestazioni di gioco ottimali. La scheda si inserisce direttamente nella porta di espansione della console, senza necessità di cavi aggiuntivi, rendendo l’installazione semplice e veloce.

L’offerta del Prime Day riduce il prezzo del WD_BLACK C50 da 512GB a 90,99 euro, rendendola un’opportunità imperdibile per i gamer. Questo sconto significativo rappresenta un risparmio considerevole, permettendo ai giocatori di migliorare le prestazioni della propria console senza spendere una fortuna. Investire in una scheda di espansione di qualità come il WD_BLACK C50 significa poter sfruttare al massimo le capacità delle Xbox Series S e X, godendo di tempi di caricamento più rapidi e di un’esperienza di gioco più fluida e immersiva.

Scegliere il WD_BLACK C50 significa optare per un prodotto di alta qualità e affidabilità, supportato da uno dei marchi leader nel settore dello storage. Western Digital è rinomata per la sua eccellenza nella progettazione di dispositivi di archiviazione, e il WD_BLACK C50 non fa eccezione. Con una garanzia limitata di tre anni, gli utenti possono sentirsi sicuri nella durata e nella performance del prodotto.