L'evoluzione degli attacchi informatici nel 2025 fa paura

Il panorama della cybersecurity è in continua evoluzione. Gli esperti di Barracuda Networks hanno delineato le tendenze che potrebbero caratterizzare gli scenari del 2025. Secondo quanto emerso, le previsioni sull’evoluzione degli attacchi informatici nel 2025 fanno paura se valutate con quello che è successo nel 2024.

Infatti, questo anno è stato il protagonista di un’impennata nelle minacce informatiche potenziate dall’intelligenza artificiale, con un aumento importante delle truffe di phishing ancora più sofisticate e altamente personalizzate.

Un altro fenomeno allarmante è stato l’elevato numero di attacchi in grado di bypassare l’autenticazione multifattoriale, costringendo molti utenti e aziende a rivalutare i propri livelli di sicurezza, alzando così gli standard di protezione.

Non sono mancati nemmeno gli attacchi cybercriminali che sfruttano le app legittime. Questa tecnica ha visto un aumento del 51%, diventando così una minaccia elevata anche in questi giorni. Vediamo quali sono le previsioni sugli attacchi informatici per il 2025.

Attacchi Informatici: le sfide per il 2025

Gli attacchi informatici, nel 2025, presenteranno vecchie e nuove sfide a utenti e aziende che, come di consueto, dovranno utilizzare ogni mezzo per difendersi e non cadere nelle loro trappole. Secondo il rapporto dei ricercatori di Barracuda Networks affronteremo:

gestione dati e attacchi sofisticati : utenti e aziende saranno chiamati ad affrontare la sfida di gestire i propri dati e quelli degli altri contrastando attacchi sempre più complessi;

: utenti e aziende saranno chiamati ad affrontare la sfida di gestire i propri dati e quelli degli altri contrastando attacchi sempre più complessi; zero trust e fiducia nella supply chain : assisteremo a un’accelerazione nell’adozione di architetture zero trust, con utenti e aziende sempre più cauti nell’utilizzare le misure di sicurezza native o implementate da sistemi operativi e fornitori;

: assisteremo a un’accelerazione nell’adozione di architetture zero trust, con utenti e aziende sempre più cauti nell’utilizzare le misure di sicurezza native o implementate da sistemi operativi e fornitori; minacce AI-powered e IoT : il 2025 sarà l’anno degli attacchi informatici mirati e adattivi, che sfrutteranno l’intelligenza artificiale per operazioni su larga scala e la proliferazione di dispositivi smart e IoT metterà in pericolo privacy e identità digitale;

: il 2025 sarà l’anno degli attacchi informatici mirati e adattivi, che sfrutteranno l’intelligenza artificiale per operazioni su larga scala e la proliferazione di dispositivi smart e IoT metterà in pericolo privacy e identità digitale; attacchi sotto traccia: una delle preoccupazioni principali sarà la possibilità che gli attacchi avvengano senza far scattare subito l’allarme, permettendo così ai cybercriminali di violare sistemi, esfiltrare dati o rubare denaro prima che le vittime se ne accorgano.

Insomma, il 2025 si preannuncia un anno cruciale per la sicurezza, con sfide sempre più complesse che richiederanno un approccio proattivo e innovativo contro gli attacchi informatici.