L'Intelligenza Artificiale non sarà solo nostra amica: in arrivo nuove truffe

Indubbiamente l’arrivo dell’Intelligenza Artificiale sui nostri dispositivi mobili prima e nella nostra vita di conseguenza ha migliorato la nostra interazione rispetto a molte funzionalità e a molti settori. Basti pensare come oggi sia facile cercare un oggetto o un soggetto online semplicemente cerchiandolo da una foto o da un video.

Inoltre, una delle barriere più difficili da abbattere è quella della lingua. Grazie all’AI su molti smartphone è possibile parlare e tradurre in tempo reale dalla e nella nostra lingua quando parliamo con qualcuno o dobbiamo prenotare un ristorante all’estero. A questo si aggiungono anche la possibilità di riassumere un testo, crearne uno ex novo e molto altro ancora.

Peccato però che, se tanto si parla di Intelligenza Artificiale, poco si dice sui pericoli che questa porta con sé. Infatti, non sarà solo una nostra amica e questo a causa dei cybercriminali che già la stanno sfruttando per realizzare nuove e più potenti truffe. In altre parole, questa tecnologia presto sarà sfruttata in modo approfondito e più pericoloso dai criminali del web.

Intelligenza Artificiale e truffe: il futuro è già presente

Non siamo molto lontani da che l’Intelligenza Artificiale diventerà uno strumento indispensabile per i cybercriminali da utilizzare e sfruttare nel creare e gestire nuove truffe. Maya Horowitz, VP of Research di Check Point Software, ha spiegato che “l’uso dell’IA generativa da parte dei cybercriminali segna un punto di svolta nell’evoluzione delle tattiche di attacco“.

Ovviamente, come affermato da Horowitz, “questo trend rende essenziale alle organizzazioni implementare strategie di sicurezza proattive e fornire una formazione completa ai propri team“. Da segnalare anche come l’Intelligenza Artificiale, usata nel campo delle truffe, ridurrà i tempi di progettazione e realizzazione da parte dei cybercriminali delle stesse.

Inoltre, l’AI renderà le truffe online sempre più efficaci e capaci di adattarsi ai singoli utenti in modo più personalizzato e, quindi, più efficiente. Già ora è stato accertato che l’Intelligenza Artificiale è in grado di aggirare i CAPTCHA.