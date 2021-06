Sta per arrivare una nuova promozione targata Coop Voce. Stiamo parlando della EVO 100, una tariffa del Full MVNO su rete TIM molto interessante.

EVO 100: i dettagli

L'offerta offrirà 100 Giga di traffico dati in 4G fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload su rete TIM, minuti illimitati verso tutti sia fissi che mobili in Italia, 1000 SMS sempre verso qualsiasi operatore a soli 8,99 euro ogni mese. Con questa tariffa è possibile utilizzare lo stesso quantitativo di Giga, SMS e minuti anche in roaming all'interno dell'Unione Europea senza limitazioni.

Le promo di Coop Voce non hanno vincoli di permanenza contrattuale ed il prezzo mensile è bloccato per sempre.

EVO 100 potrebbe essere disponibile inizialmente solo nei negozi Coop a partire dal 17 Giugno 2021 e fino al 14 Luglio 2021. Potrebbe, in una seconda fase, essere acquistabile anche online ma ancora non sappiamo quando e se verrà commercializzata anche a distanza.

Come tutte le offerte della gamma EVO anche questa nuova promo potrebbe essere attivabile anche per i già clienti, tuttavia, finché non uscirà ufficialmente non possiamo darvi maggiori informazioni in merito.

Costi ed altro

Il costo della SIM dovrebbe essere pari a 10€ con 5 euro di credito residuo incluso. Il contributo di attivazione non è ancora stato reso noto.

