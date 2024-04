Evita la discriminazione dei prezzi con una VPN da diverse località

Una buona VPN, se sfruttata al massimo in tutte le sue funzionalità, diventa davvero indispensabile una volta installata sui tuoi dispositivi. Infatti, non è solo utile per privacy e sicurezza, ma anche per combattere la discriminazione dei prezzi. In pratica, molti servizi ed eCommerce stabiliscono listini dedicati alla zona geografica dalla quale un utente si connette. Risparmia sempre e ovunque con NordVPN, oggi in promozione speciale.

Con poco più di 3 euro al mese sarai in grado di risparmiare decine di euro sui tuoi acquisti grazie alla sua tecnologia avanzata. La funzionalità che ti serve per assicurarti il miglior prezzo disponibile sulla rete è il cambio di posizione virtuale. In altre parole, NordVPN mette a disposizione oltre 6100 server. Questi servono per incanalare la tua connessione dati nel loro tunnel criptato che rende le tue informazioni completamente anonime e protette.

Ogni server VPN però è posizionato in diverse località. Con NordVPN puoi sceglierle tra 60 Paesi di tutto il mondo. Scegliendo anche il Paese del server non solo ti rendi invisibile sulla rete, ma cambi anche la tua posizione virtuale. Così puoi scegliere il Paese giusto dove il risparmio è assicurato se devi, ad esempio, acquistare un biglietto aereo o noleggiare un’automobile. Questi sono solo due casi in cui, molto spesso, i prezzi cambiano in base all’area geografica.

VPN è sinonimo di risparmio: ottieni i prezzi più bassi, sempre

Con una VPN hai quindi la possibilità di risparmiare ottenendo i prezzi più bassi del web, sempre e ovunque. Sposti solo la tua posizione virtuale dove è più conveniente acquistare quel determinato prodotto o servizio e il gioco è fatto. Scegli subito la soluzione migliore. NordVPN, oggi in promozione speciale. Con un parco server di proprietà è in grado di offrirti una soluzione completa.

Gli utenti che da tempo sfruttano questo vantaggio hanno stilato un elenco molto simile tra loro dei Paesi che assicurano un prezzo più basso su articoli, servizi e abbonamenti. Tra i primi posti vediamo Albania, Tunisia, Turchia e India. Non scherzano nemmeno Argentina e Brasile. Fai una prova, tanto con una VPN puoi cambiare posizione virtuale quando vuoi e dove vuoi.