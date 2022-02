iPhone SE 3: ecco quanto potrebbe costare

Secondo quanto si ipotizza in rete in queste ore, l'iPhone SE 3 (2022) potrebbe avere un prezzo di partenza di circa 300 dollari; questo è quanto emerge in rete.

Con un valore record di 3 trilioni di dollari nel mercato, la capitalizzazione di mercato di Apple è superiore al PIL dell'India, un paese con una popolazione che raggiungerà la quota di 1,5 miliardi di persone nei prossimi anni. Solo quattro paesi al mondo hanno ora un PIL superiore alla capitalizzazione di mercato di Apple: Stati Uniti, Cina, Giappone e Germania.

iPhone SE 3 (2022): perché sarà un successo

Tenendo questo in mente, sappiamo che l'OEM di Cupertino sta pianificando di continuare a dominare il mercato ed espandere il proprio business di smartphone in un ulteriore territorio inesplorato per l'azienda, il settore dei telefoni di fascia medio-bassa. Le voci all'interno del settore rivelano che Apple potrebbe avere in programma di lanciare la prossima iterazione del 2022 del suo iPhone SE con un prezzo di partenza di soli 300 dollari americani.

La notizia arriva da Investor's Business Daily. Il rapporto afferma che l'analista di Loop Capital Markets John Donovan ha affermato di aver sentito nuovi rumors secondo cui il nuovo iPhone SE 3 (2022) supportato dal 5G, potrebbe partire da soli 300 dollari. Questa notizia sorprende perché l'attuale modello 4G di SE parte da $ 399 e si dice che il nuovo terminale sia dotato di un processore migliore, modem per le reti di quinta generazione e una durata della batteria migliroata rispetto al suo predecessore.

Per fare un confronto, per il doppio del prezzo di $ 300, a circa 650 euro in offerta, si può acquistare lo smartphone 5G più economico di Apple ad oggi disponibile, l'iPhone 12 Mini.

Ma perché Tim Cook ha intenzione di avventurarsi nella categoria degli smartphone sotto i 300 dollari? Il rapporto citava che gli analisti di JPMorgan nel dicembre 2021 ipotizzavano che Apple volesse che il suo nuovo iPhone stimolasse al “passaggio” moltissimi utenti Android di vecchia data.

La mossa ha il potenziale per attirare quasi 1,4 miliardi di utenti che sono soliti spendere una cifra simile per un prodotto Android di fascia medio-bassa; c'è anche la probabilità che circa 300 milioni di utenti di iPhone che hanno un modello alquanto vecchio, possano passare alla soluzione in arrivo.

Dal punto di vista del design, questo midrange della mela manterrà lo stesso design del suo predecessore con una parte anteriore e posteriore in vetro e chassis in alluminio; non mancherà il caratteristico Touch ID sul pulsante Home situato sul profilo inferiore del dispositivo.

Dovrebbe venir presentato il prossimo 8 marzo durante un keynote virtuale. Restate connessi.