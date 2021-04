L’appuntamento con l’evento Apple di primavera 2021 è stato senz’altro ricco di interessanti annunci, soprattutto sotto il punto di vista hardware. Da un nuovo colore di iPhone ai nuovi iMac, passando per gli AirTag: ecco tutti gli annunci.

Evento Apple di primavera 2021: le novità

Un nuovo colore per iPhone 12 e 12 Mini, l’intrigante viola, è la prima novità che riguarda i melafonini.

La seconda è certamente legata agli AirTag, i trovatutto smart, attesi da tempo e finalmente disponibili a breve.

A seguire, Apple ha introdotto il nuovo iPad Pro 2021. Disponibile in due edizioni, con schermo da 11” e 12,9”, il modello più grande è equipaggiato con il largamente anticipato display mini LED: il Liquid Retina XDR. Su entrambe le varianti però c’è lo stesso, potentissimo, processore: il chip Apple M1, che sbarca quindi anche su tablet.

Ovviamente, presente la connettività 5G.

Non solo iPad Pro, ma anche nuovi iMac con a bordo il chip M1: super colorati e incredibilmente sottili, sono dotati di specifiche tecniche decisamente avanzate.

A seguire, la mela morsicata ha introdotto anche una nuova Apple TV 4K, dotata di telecomando rinnovato e processore più potente rispetto alle prevedenti generazioni.



Fra le novità software c’è l’abbonamento ad Apple Podcast, che sbarcherà da maggio in 70 paesi. In ultimo, è stata annunciata anche Apple Card Family, per la gestione congiunta di diverse Apple Card: un tema che, per il momento, non riguarda il nostro mercato.

