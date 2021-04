iPhone 12 sarà disponibile in una nuova colorazione viola: l’annuncio è arrivato durante l’evento Apple di primavera del 20 aprile. Ecco come sarà il nuovo melafonino.

iPhone 12 disponibile nella nuova colorazione Purple

Bella e adatta alla primavera, la nuova colorazione – che la mela morsicata ha introdotto sul modello base dei melafonini di nuova generazione – è perfetta sia per il pubblico femminile che maschile.

Un viola delicato, che dispiacerà coprire con una cover. Naturalmente, il nuovo colore non prende il posto di altri: semplicemente, si aggiunge a quelli già disponibili per il device.

iPhone 12 di colore viola sarà disponibile in vendita a partire dal 30 aprile. Non sappiamo se si potrà acquistare anche in Europa – e in Italia – ma supponiamo di si. Ci riserviamo di aggiornare il prezzo non appena ne avremo conferma.

Smartphone