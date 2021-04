Apple TV 4K di nuova generazione è finalmente ufficiale. Nuovo processore, nuovo telecomando e non solo: ecco le sue caratteristiche.

Apple TV 4K 2021 ufficiale: specifiche

Un gioiellino, come i precedenti modelli, che ormai avevano bisogno di un refresh della gamma.

Il cuore pulsante di Apple TV 4K è il suo processore A12 Bionic. Ad attirare particolarmente l’attenzione però è il nuovissimo telecomando, che supporta anche l’assistente vocale Siri, naturalmente. Il tasto per richiamare l’assistente ora è alloggiato lateralmente. Per il resto, il telecomando ora è più sottile ed ha un comodo pad centrale per la gestione del dispositivo. Non manca un pulsante dedicato ad accensione e spegnimento. Rimane invariato invece il design del box TV.

Una nuova interessante feature – introdotta con il nuovo sistema di intrattenimento – è la possibilità di calibrare i colori della TV, semplicemente sfruttando il sensore di luminosità di iPhone.

Negli Stati Uniti, la nuova Apple TV 4K sarà disponibile in preordine a partire dal 30 aprile in due versioni. L’edizione con 32GB di storage interno costerà 179$ mentre quella da 64GB avrà un costo di 199$. Non resta che aspettare di conoscere il prezzo, l’uscita e la disponibilità in Europa e quindi in Italia. Ci riserviamo di aggiornare l’articolo in caso di nuovi dettagli a riguardo.

