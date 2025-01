Etilometro portatile in doppia offerta Amazon: perfetto da tenere in macchina

Le nuove norme sul codice della strada e in generale la voglia di avere un comportamento responsabile alla guida suggeriscono di tenere in macchina un dispositivo come questo etilometro portatile, utile per valutare i livelli di alcool nel sangue. Oggi puoi acquistarlo su Amazon in doppio sconto: ti basta spuntare la casella alla voce “Applica coupon 5%” per pagarlo soltanto 17,94 euro.

Come funziona l’etilometro portatile e perché averlo

L’etilometro portatile in questione include un sensore semiconduttore ad alta precisione che ti fornisce risultati rapidi e accurati, così che tu possa toglierti ogni dubbio prima di metterti alla guida.

Dotato di un display LCD a colori chiaro e leggibile, ti avvisa in modo audiovisivo quando superi il limite previsto dalla legge. Puoi memorizzare fino a 9 set di dati, così da tenere traccia dei tuoi test precedenti.

Potrai personalizzare la misurazione con sei differenti standard che si adattano alle tue esigenze: mg/100ml, %BAC, mg/LBrAC, ‰BAC, g/L e ‰PROM. Ti basterà premere l’apposito pulsante per cambiare unità. Il dispositivo si ricarica tramite USB-C e con una sola carica dura fino ad un mese.

Portatile e facile da usare, include 5 bocchini sostituibili: ti basterà allora soffiare dopo il conto alla rovescia e attendere pochi secondi per il risultato. Per funzionare al meglio dovresti provare circa 20 minuti dopo aver bevuto in modo da avere una misurazione precisa.

Compatto, professionale, intuitivo e sicuramente utile da avere sempre con te: con l’etilometro portatile viaggi in modo sicuro ed eviti brutte sorprese ai controlli. Applica il coupon sconto e acquistalo a soli 17,94 euro.