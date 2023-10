Essential: tutto il valore della banda ultralarga

Il valore di una comunità è dettato dalla forza delle sue relazioni e la ricchezza di uno Stato è in buona parte legato alla bontà delle sue reti. Allo stesso modo, ormai, la qualità della vita in una casa o in un ufficio è legata alla qualità della connettività che ne anima le attività quotidiane: che siano mura entro le quali opera una attività in smart working, che sia una stanza dentro cui si studia o che sia un salotto nel quale far fluire gli streaming di Netflix e Spotify, la qualità della banda è – semplicemente – essenziale. Di qui nasce l’offerta Essential di Media Communications, gruppo che ha sposato qualità e offerte commerciali per rendere l’accesso alla banda larga un bene collettivo accessibile e di alto rango.

Media Communications: la banda è Essential

Media Communications caratterizza la propria offerta con un costo pari a 29,95€/mese, nessun costo di attivazione e nessun vincolo di durata. Quest’ultima caratteristica, in modo particolare, dice molto sulla bontà dell’offerta: non sarà un vincolo contrattuale a trattenere il cliente, quanto la bontà del servizio goduto mese dopo mese.

Media Communications opera con copertura globale (sia su reti Fibercop che su linee OpenFiber) cavalcando le qualità della fibra FTTH per raggiungere velocità da 2,5 Gbps in download e 1Gbps in upload su rete Fibercop (valore che arriva a 500 Mbps su rete OpenFiber).

A tutto ciò il gruppo aggiunge una serie di “plus ulteriori” inclusi nel prezzo:

due linee telefoniche con chiamate incluse verso telefoni fissi e cellulari nazionali, per garantire la possibilità di effettuare o ricevere fino a due chiamate contemporanee sul proprio numero

verso telefoni fissi e cellulari nazionali, per garantire la possibilità di effettuare o ricevere fino a due chiamate contemporanee sul proprio numero modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito (attualmente i modelli disponibili sono nomi di qualità quali il Fritz!Box 5530 o il TP Link EX820v, quest’ultimo forte di una porta LAN da 2,5 Gbps)

(attualmente i modelli disponibili sono nomi di qualità quali il Fritz!Box 5530 o il TP Link EX820v, quest’ultimo forte di una porta LAN da 2,5 Gbps) la portabilità del numero

del numero Servizi telefonici quali Avviso di chiamata, Chiamata in attesa, Chiamata in conferenza, Trasferimento di chiamata, Blocco chiamate, Blocco chiamate anonime, Non disturbare, Mostra identità chiamante, Blocco identificativo chiamante

Assistenza remota

Se ne evince la forza di una offerta che fa della banda un vero benefit di cui poter godere senza limiti e senza preoccupazioni: un servizio affidabile e qualitativo, che gestisce il traffico dati come un bene primario di cui la famiglia ed il piccolo professionista non possono in alcun modo – pur se per motivi ed utilità differenti – fare a meno.

L’offerta

Gli utenti che hanno la possibilità di attivare una nuova connessione su rete OpenFiber hanno la possibilità di beneficiare solo per pochi mesi di una offerta ulteriore:

Fino al 01/04/2024 tutti i clienti finali che attiveranno una linea FTTH su rete Open Fiber su uno dei 172 comuni C&D facenti parte dell’iniziativa saranno premiati con un voucher. Il voucher verrà erogato nella forma di un buono regalo digitale del valore di 50€ o 100€, a seconda del comune di appartenenza, da poter utilizzare presso uno dei 7 partner commerciali presenti nella pagina promozionale (Amazon, Q8, Carrefour, Zalando, Kasanova, MediaWorld, Tannico) e da riscuotere entro il 31/07/2024. Per ricevere il buono regalo, dovrai effettuare il check di copertura sulla pagina https://openfiber.it/vinci-buono-1/ Se il tuo indirizzo risulterà coperto dalla rete FTTH di Open Fiber, scegli Media Communications per attivare il servizio. Successivamente, per certificare l’avvenuta attivazione e riscuotere il premio, dovrai inserire sulla pagina https://openfiber.it/richiedi-buono-regalo/ il numero del codice identificativo della borchia ottica installata dal tecnico Open Fiber.

Se sulla qualità dell’offerta ognuno potrà giudicare da sé il vantaggio conseguibile, sulla qualità del servizio è il giudizio collettivo a firmare la propria sentenza: su Trustpilot la banda di Media Communications è giudicata con 4,8 stelline su 5, premiando in modo inappellabile l’esperienza fin qui goduta con le connessioni offerte dall’azienda.

Portare in casa una banda di qualità è questione dirimente in grado di fare la differenza. Una connessione FTTH consente infatti di animare una rete domotica, un sistema di videosorveglianza, gli streaming video, le videoconferenze, il gaming, i comandi ai robot per le pulizie domestiche, gli assistenti intelligenti e molto altro ancora, senza preoccupazioni circa la possibilità di veder esaurita la banda disponibile. A tutto ciò si aggiungono PC impegnati al lavoro e allo studio, tablet per i ragazzi e smartphone per ogni componente della famiglia.

Non c’è sfida che una rete FTTH da 2,5 Gbps non possa affrontare, soprattutto se supportata da router di qualità: nasce di qui la bontà di una scelta come quella di Media Communications, che in tutta Italia può portare il meglio della connessione che la rete locale consente, esprimendo al meglio il potenziale che ogni bit porta con sé.

Del resto, della banda ultralarga oggi non se ne può più fare a meno: è, inevitabilmente, Essential.

In collaborazione con Media Communications