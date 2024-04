EPOS H3Pro: cuffie da gioco a METÀ PREZZO per la Gaming Week di Amazon

Hai deciso di approfittare degli sconti per la Gaming Week di Amazon così da fare tue delle cuffie da gioco di livello senza spendere troppi soldi? Allora ti segnalo queste che sono veramente pazzesche a un ottimo prezzo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le EPOS H3Pro a soli 99 euro, invece che 199,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura e non stai sognando, siamo solo di fronte a uno sconto incredibile del 50% che ti consente di risparmiare tantissimo. Con queste cuffie potrai vivere i tuoi giochi per un’esperienza molto più realistica. E se sei abbonato ai servizi Prime puoi anche pagare in comode rate da 19,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

EPOS H3Pro: cuffie da gaming premium comodissime

Queste sono tra le migliori cuffie da gaming che puoi acquistare e oggi le puoi avere davvero a un prezzo stracciato. Grazie alla cancellazione del rumore potrai isolarti completamente nei tuoi titoli preferiti. E con il software dedicato regoli l’audio come vuoi.

Il microfono incorporato ti permette di parlare con i tuoi amici durante le partite online facendoti sentire al meglio. La connessione wireless avviene tramite il suo ricevitore che troverai in confezione ed è veramente veloce e senza latenza. E poi le cuffie sono comodissime, hanno morbidi padiglioni che avvolgono l’orecchio e un archetto regolabile e imbottito che poggia delicatamente sulla testa.

Stai ancora leggendo? Non c’è più tempo per farlo perché ovviamente questa promozione scadrà a breve. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista le tue EPOS H3Pro a soli 99 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.