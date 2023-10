Epilatore a Luce Pulsata: solo 43€ con DOPPIO COUPON (Minimo Storico!)

Se hai sempre desiderato un epilatore a luce pulsata efficace e sicuro, questa è un’opportunità da non perdere. Puoi acquistare l’epilatore a luce pulsata professionale su Amazon a un prezzo incredibilmente vantaggioso, soli 43,99€ invece di 199,99€ grazie a un coupon del 50% applicato direttamente su Amazon. Ma le buone notizie non finiscono qui: puoi risparmiare ancora di più! Inserisci manualmente il codice “LOSA6Z43” portando il prezzo a soli 43,99€. Questo è un affare che non vuoi farti sfuggire!

Epilatore Luce Pulsata: Peli? Addio!

L’epilatore a luce pulsata è dotato della tecnologia IPL, che offre un’epilazione permanente e duratura. Mai più la necessità di cerette o rasoi frequenti! La sua tecnologia di impulsi di luce infiniti ti consente di depilare qualsiasi area del corpo senza limiti.

Questo epilatore professionale include due accessori per adattarsi alle diverse esigenze. La finestra di trattamento larga 4 cm è ideale per un’applicazione rapida su gambe, braccia e schiena. Inoltre, l’accessorio per il viso è dotato di un filtro luce integrato per una maggiore sicurezza, mentre l’accessorio curvo da 3 cm è progettato per adattarsi alla linea bikini e alle ascelle.

Con una modalità di flash manuale per le aree più piccole come il viso e la linea bikini e una modalità di flash automatico per aree più ampie come ascelle e gambe, hai il controllo completo. Puoi scegliere tra cinque livelli di intensità luminosa per massimo comfort. Ricorda, più alto è il livello di energia, migliori saranno i risultati del trattamento.

Ecco un dato interessante: il 96% degli utenti riferisce che dopo circa 8 settimane di utilizzo seguendo la frequenza raccomandata, godono di una pelle liscia e priva di peli. Per ottenere risultati ancora più rapidi, ti suggeriamo di utilizzare l’epilatore a luce pulsata 2-3 volte a settimana, con 2-3 irradiazioni per ciascuna area. Le aree con peli più spessi, come le ascelle, possono essere irradiate in più direzioni per garantire la copertura energetica dell’intera area.

Non solo questo epilatore è altamente efficace, ma è anche progettato con un design moderno ed ergonomico per un utilizzo facile e confortevole.

Non perdere l’opportunità di dire addio ai peli indesiderati in modo permanente e risparmia con questo affare imperdibile. Acquista ora il tuo epilatore a luce pulsata professionale a soli 43,99€ invece di 199,99€.