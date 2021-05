Il CEO di Epic Games ha appena affermato che avrebbe accettato un accordo speciale sull’App Store se solo Apple lo avesse offerto.

Epic Games avrebbe accettato un accordo speciale con Apple

Il processo Apple contro Epic è ancora in essere, con il CEO di Epic Tim Sweeney che ha testimoniato e ha affrontato un interrogatorio da parte degli avvocati di Apple.

Una notizia interessante è arrivata quando Sweeney ha ammesso di utilizzare un iPhone a causa dell’attenzione di Apple sulla privacy e sulla sicurezza in risposta alle domande degli avvocati di Apple.

Una delle cose su cui l’avvocato di Apple si è concentrato molto è stato l’uso da parte di Epic Games della sua API grafica Metal. In effetti, gli avvocati della mela hanno sottolineato i precedenti elogi di Metal su iOS forniti da Epic. La società ha evidenziato le e-mail interne dei dirigenti dell’azienda francese che lodavano la gestione delle API del colosso di Cupertino. Nel 2018, Epic ha anche fornito un preventivo per il WWDC, su richiesta di Apple.

Con questo argomento, l’obiettivo di Apple è sottolineare che Epic trae grandi vantaggi dall’uso della tecnologia. A sua volta, questo aiuta a giustificare il compenso che Apple prende dalle sue transazioni dell’App Store Store.

Il CEO di Epic ha anche riconosciuto durante la sua testimonianza che “il 30% è la tariffa prevalente praticata” da vari negozi di app, tra cui Sony, Microsoft e Nintendo.

Gli avvocati di Apple hanno anche tentato di portare a casa l’idea che Apple consentisse il supporto cross-play in Fortnite per iOS sin dall’inizio, a differenza di Microsoft e Sony. Nintendo e Sony non supportano ancora le transazioni cross-wallet, hanno sottolineato gli avvocati di Apple.

A Sweeney è stato chiesto dagli avvocati di Epic se avrebbe accettato o meno un accordo speciale da Apple per una commissione dell’App Store inferiore. Sweeney, nonostante l’azienda affermi di combattere contro Apple per conto di tutti gli sviluppatori, ha dichiarato che avrebbe accettato un simile accordo.

Avvocato: Se Apple ti avesse detto che ti avrebbe offerto un accordo e nessun altro sviluppatore, l’avresti accettato?

Sweeney: Sì, l’avrei fatto.

Il giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha anche insistito con Sweeney sul motivo per cui Epic è così concentrata nel rendere i V-Bucks disponibili per l’acquisto nell’app Fortnite su iPhone. L’avvocato della compagnia francese ha spiegato che dover acquistare V-Bucks dal web è scomodo, ma Rogers ha respinto in base all’età media dei giocatori di Fortnite, incalzando:

Non è un modo ragionevole per trattare con una clientela giovane? Perché dovremmo desiderare che abbiano la capacità di acquistare qualcosa d’impulso? Quello che chiedi veramente è la possibilità di fare acquisti d’impulso.

In risposta a ciò, Sweeney ha semplicemente affermato che Epic si concentra sulla comodità del cliente.

La testimonianza dell’uomo si è conclusa oggi con il giudice Rogers che ha chiesto cosa succederà se Epic dovesse perdere questa causa. “Apple avrebbe sicuramente il diritto di rimuovere il nostro programma per sviluppatori per qualsiasi motivo o senza motivo“, ha spiegato Sweeney. “Se Apple ci eliminasse dal suo store, dovremmo convivere senza supportare la piattaforma iOS“.

