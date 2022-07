Eolo più: 6 Mesi a 19,99€ e 3 Mesi di Prime GRATIS

Eolo più è attualmente in PROMO a soli 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi con ben 3 mesi di Amazon Prime in regalo.

Per il primo semestre, dunque, il prezzo sarà pari a meno di 20 euro al mese. Dopodiché, il canone ammonterà a soli 24,90 euro mensili, sempre in promozione. Il reale prezzo di questa promozione è solitamente di 34,90 euro.

Vediamo nello specifico l’offerta messa a disposizione dal provider italiano valida solo per pochi giorni!

Eolo più: Internet Flat a 19,90€ per 6 Mesi con 3 Mesi di Prime GRATIS

La promozione in esclusiva ad un prezzo ridotto fino al 15 Luglio 2022 offre internet illimitato fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload (velocità massima raggiungibile con determinate caratteristiche di copertura), chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri sia fissi che mobili con il modem EOLOrouter in comodato d’uso. Il tutto a soli 19,90 euro al mese per il primo semestre. Dopo i 6 mesi promozionali, il prezzo ammonta a soli 24,90 euro invece di 34,90 euro al mese. Come abbiamo detto all’inizio oltre alla connessione Flat troviamo anche ben 3 Mesi di Prime GRATIS.

In aggiunta ai tre mesi di Prime, Eolo vi regala anche un mese dei pacchetti +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza. Questi addon sono gratuiti per il primo mese, dopodiché, si rinnovano a 10 euro in più al mese. Se invece non siete interessati a questi servizi aggiuntivi potrete disattivarli prima del rinnovo.

Costi ed altro

L’offerta con i 3 mesi gratuiti di Amazon Prime e canone scontato per il primo semestre è disponibile ONLINE solo fino al 15 Luglio 2022. L’installazione è gratuita e verrà eseguita da un tecnico certificato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.