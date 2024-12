Enkey Store: i migliori PC GAMING al miglior prezzo

Oggi vogliamo parlarvi di uno store, Enkey Store, nato nel 2002, che dopo una crescita costante è diventata un punto di riferimento per la vendita di PC da gaming preassemblati e non solo. Infatti, all’interno del loro sito, potrete trovare una selezione curata di notebook, componenti per computer, prodotti di networking e chi più ne ha più ne metta. Oggi però ci vogliamo focalizzare sui PC da gaming, che hanno una reale convenienza non solo in termini economici ma anche in termini di riparazione e assistenza post-vendita. Per non parlare dello sconto del 10% valido per il primo acquisto riservato ai nuovi iscritti. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo i modelli di pre-assemblati più interessanti attualmente disponibili.

Moloch | Enkey Store

Come primo PC vogliamo parlare del Moloch, una macchina da gaming di fascia altissima creata per offrire prestazioni straordinarie in ogni ambito. Equipaggiato con un processore Intel Core i9-14900KF, 64GB di RAM DDR5 e una scheda grafica NVIDIA RTX 4080, il Moloch è ideale per i gamer esperti e per i professionisti che necessitano di potenza per rendering 3D, produttività avanzata e streaming.

Con un SSD NVMe da 4TB, garantisce accesso fulmineo ai dati assicurando fluidità in qualsiasi applicazione. Per i nuovi iscritti è disponibile uno sconto del 10% sul primo acquisto, un’opportunità unica per portare a casa questa potenza pura.

Case : Mars Gaming MC-3T con triplo vetro temperato

: Mars Gaming MC-3T con triplo vetro temperato Alimentatore : iTek GF850 EVO 80PLUS Gold

: iTek GF850 EVO 80PLUS Gold Processore : Intel Core i9-14900KF 3.2GHz

: Intel Core i9-14900KF 3.2GHz Dissipatore : a liquido con 3 ventole ARGB da 360mm

: a liquido con 3 ventole ARGB da 360mm RAM : 64GB DDR5 RGB (2 x 32GB) 6000MHz PC5-48000 C30

: 64GB DDR5 RGB (2 x 32GB) 6000MHz PC5-48000 C30 Archiviazione : 2 x SSD Legend 960 2TB M.2 PCIe

: 2 x SSD Legend 960 2TB M.2 PCIe Scheda Grafica: GeForce RTX 4080 Super WF3 V2 16GB

Zoser| Enkey Store

In una fascia di prezzo leggermente più bassa ma rimanendo comunque nell’élite del PC gaming, troviamo il Zoser. Questa macchina potente è pensata per chi cerca un equilibrio perfetto tra prestazioni elevate e prezzo. Dotato di un processore Intel Core i7-14700KF, 64GB di RAM DDR5 e una scheda grafica NVIDIA RTX 4070 Super, il Zoser offre eccellenti capacità di elaborazione sia per il gaming ad alte prestazioni che per task informatici energivori.

L’SSD NVMe da 2TB garantisce tempi di caricamento rapidissimi e ampio spazio di archiviazione per giochi e file di grandi dimensioni. La RTX 4070 Super, con il suo supporto al ray tracing, permette di godere di esperienze di gioco fluide in 1440p e di creare contenuti digitali con qualità professionale. Perfetto per gamer e creativi che vogliono il massimo senza compromessi.

Case : THERMALTAKE C750 TG ARGB BLK

: THERMALTAKE C750 TG ARGB BLK Processore : Intel Core i7-14700F 5.40GHz

: Intel Core i7-14700F 5.40GHz Dissipatore : a liquido con 3 ventole ARGB da 120mm

: a liquido con 3 ventole ARGB da 120mm Archiviazione : WESTERN DIGITAL SSD interno BLACK SN850X 2TB NVME M.2 2280 PCIe 4.0

: WESTERN DIGITAL SSD interno BLACK SN850X 2TB NVME M.2 2280 PCIe 4.0 RAM : 64GB DDR5 RGB (2 x 32GB) 6000MHz PC5-48000 C30

: 64GB DDR5 RGB (2 x 32GB) 6000MHz PC5-48000 C30 Scheda Grafica : GeForce RTX 4070 Super 12GB GDDR6X

: GeForce RTX 4070 Super 12GB GDDR6X Alimentatore: 750W 80PLUS Gold ATX 12V

Hyksos | Enkey Store

Su una fascia ben al di sotto dei 2000€, troviamo l’Hyksos. Questo PC combina la potenza del processore AMD Ryzen 7 7700 con una configurazione moderna, ideale per il gaming e la produttività quotidiana. Con 32GB di RAM DDR5, l’Hyksos assicura un multitasking fluido e una risposta rapida anche nei giochi più esigenti.

L’SSD NVMe da 1TB offre comunque una buona possibilità di archiviazione. Grazie alla scheda grafica NVIDIA RTX 4060 Ti, l’Hyksos gestisce perfettamente i giochi a risoluzioni 1080p e 1440p, con frame rate elevati e il supporto al ray tracing per una grafica ancora più realistica. Ideale per gamer che vogliono potenza e prestazioni senza dover investire in un PC di fascia altissima.

Case : Sharkoon TK5M RGB ATX

: Sharkoon TK5M RGB ATX Processore : AMD Ryzen 7 7700 5.3GHz, 8 core, socket AM5

: AMD Ryzen 7 7700 5.3GHz, 8 core, socket AM5 Archiviazione : SSD M.2 1TB PCIe 2280 Gen 4×4

: SSD M.2 1TB PCIe 2280 Gen 4×4 RAM : 32GB DDR5 RGB Gaming (2 x 16GB) 5200MHz CL40

: 32GB DDR5 RGB Gaming (2 x 16GB) 5200MHz CL40 Scheda Grafica: GeForce RTX 4060 Ti Dual 8GB GDDR6

Cheope | Enkey Store

Come ultimo PC vogliamo parlarvi del Cheope. Si tratta di un PC nella fascia dei 1300€ che, un’ottima scelta per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo nel gaming, combinando prestazioni solide e accessibilità. Equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7 e 16GB di RAM DDR4, assicura un’esperienza fluida nei giochi a 1080p e offre l’efficienza necessaria per il multitasking leggero.

La scheda grafica AMD Radeon RX 7600 è perfetta per il gaming in Full HD, permettendo di godere dei titoli competitivi e delle ultime uscite a dettagli medi-alti. Con l’SSD NVMe da 1TB, il Cheope garantisce sufficiente spazio per giochi e software, rendendolo ideale per gamer che desiderano una buonissima esperienza di gioco senza grosse pretese.

Case : Sharkoon TG4 RGB ATX

: Sharkoon TG4 RGB ATX Alimentatore : Itek 600W 80PLUS Bronze

: Itek 600W 80PLUS Bronze Scheda Madre : MSI Pro B550M-P Gen3 AMD

: MSI Pro B550M-P Gen3 AMD Processore : AMD Ryzen 7 5700G 3.80GHz

: AMD Ryzen 7 5700G 3.80GHz Dissipatore : iTek Icy-4LPR ad aria

: iTek Icy-4LPR ad aria RAM : Adata XPG Spectrix D50 16GB DDR4 3200MHz RGB CL16

: Adata XPG Spectrix D50 16GB DDR4 3200MHz RGB CL16 Archiviazione : Adata XPG Gammix S11 Pro SSD 1TB M.2 PCIe

: Adata XPG Gammix S11 Pro SSD 1TB M.2 PCIe Scheda Grafica: Sapphire Radeon Pulse RX 7600 Gaming 8GB GDDR6

Perché acquistare su Enkey Store?

Ci si chiede spesso “ma perché dovrei acquistare da uno store online?”. I vantaggi sono ovviamente molteplici, a partire dalla scelta dei componenti, adatti perfettamente alla build in questione, senza nessuna discrepanza né problematica di compatibilità. Sicuramente il fattore vincente è la possibilità di assistenza post-vendita, per non parlare poi della spedizione dedicata, tracciata e sicura nonché della competitività in termini di prezzo. A maggior ragione se si considera lo sconto del 10% sul primo acquisto riservato ai nuovi iscritti.

