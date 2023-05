ELEGLIDE M1 è una bicicletta elettrica PAZZESCA: prezzo minuscolo (589€)

Impossibile non innamorarsi di ELEGLIDE M1, una spettacolare bicicletta elettrica. Un prodotto che è perfetto da utilizzare per spostarsi in città, lasciando l’auto a casa, ma non solo: il meglio di sé e lo darà quando deciderai di portarla con te durante una gita, magari su percorsi sterrati. Grandi ruote da 27,5″, eccellente autonomia energetica che arriva fino a 65km con una sola ricarica, sospensioni idrauliche anteriori e massima sicurezza di guida.

Un mezzo di trasporto green di qualità eccezionale, che adesso puoi portare a casa risparmiando un sacco. Tutto merito delle eccezionali occasioni di GeekMall, che ti consentiranno di averlo a 589,99€ invece di 749,99€.

Chi ha provato anche solo una volta la libertà di spostarsi con una bici, anche fosse per una piccola commissione, conosce quanto qualsiasi tragitto possa diventare un vero divertimento. Con la pedalata assistita, e un prodotto di qualità, puoi viaggiare in sicurezza e senza sforzo: ti godi solo il viaggio! All’arrivo, non avrai il problema di parcheggiare la macchina e sarai libero di andare dove desideri.

Con una bici come quella attualmente in sconto, la cosa bella è che puoi passare dalla commissione città alla gita fuoriporta senza dover avere due mezzi di trasporto differenti. Infatti, solitamente, quello che funziona su strade asfaltate, mal digerisce quelle sterrate. Con questo modello invece non avrai alcun problema!

Il potente motore brushless da 250W lavora insieme alla gigantesca batteria per offrirti fino a 65km di autonomia con una ricarica è una massima velocità di 25km/h. I freni a disco anteriori e posteriori, così come le luci anteriori e posteriori, ti offriranno la possibilità di viaggiare in totale sicurezza. La sospensione idraulica anteriore assorbirà gli urti anche dei percorsi più difficili, mentre il massimo controllo ti sarà garantito dal cambio Shimano a 21 rapporti e dalle diverse modalità di pedalata assistita.

