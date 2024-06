Elden Ring Shadow of The Erdtree: Collector's Edition DISPONIBILE su Amazon

Praticamente ad una settimana dal lancio, su Amazon è tornata disponibile per la prenotazione la Collector’s Edition di Elden Ring Shadow of The Erdtree, l’attesa espansione del gioco dell’anno 2022. Puoi prenotarla al prezzo minimo garantito di 249,98 euro e riceverla al D1 del 21 giugno 2024.

La Collector’s Edition di Elden Ring Shadow of The Erdtree

Questa speciale edizione da collezione è un must per ogni appassionato del gioco, include:

Una copia di Elden Ring

Un codice per scaricare il DLC Shadow of The Erdtree

Un artbook in copertina rigida da 40 pagine

La colonna sonora del gioco

Una statua raffigurante Messmer alta 46 centimetri

Tutto quello che serve ad un vero fan di Elden Ring. Ti ricordiamo che Shadow of The Erdtree è un grosso DLC che promette di espandere in maniera fantastica un’esperienza già stupenda con nuove armi, equipaggiamenti, magie e abilità che si accompagneranno a nuove zone da esplorare, nuovi nemici e nuovi boss per una sfida che si rinnova ancora una volta.

Non perdere altro tempo prima che vada di nuovo in esaurimento e prenota adesso la tua Collector’s Edition su Amazon al prezzo minimo garantito di 249,98 euro.