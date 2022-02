Elden Ring Launch Edition torna disponibile su Amazon: poche copie!

La bellissima Elden Ring Launch Edition è tornata disponibile per l'acquisto su Amazon sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5 al suo incredibile prezzo di lancio: 69,99 euro!

Le copie a disposizione rischiano di essere pochissime, quindi ti consigliamo di affrettarti se vuoi portarti a casa questa speciale edizione del gioco del momento che, venduta e spedita da Amazon, ti arriverà nel giro di 24 ore se sei iscritto a Prime.

Elden Ring Launch Edition: cosa include questa speciale edizione?

La Launch Edition di Elden Ring è una edizione limitata espressamente pensata per il lancio del nuovo gioco di From Software, il team che ci ha regalato titoli del calibro di Dark Souls e Bloodborne. Al suo interno troviamo:

Una copia di Elden Ring su disco

Poster ufficiale del gioco

Art Cards

Un set di sticker

Una toppa in tessuto

Inoltre, come se fosse disponibile ancora in pre-order, riceverai anche la guida digitale all'avventura e il gesto bonus l'anello.

Ti ricordiamo che se acquisterai il gioco su PlayStation 4 potrai effettuare l'upgrade gratuito alla versione PlayStation 5, che in ogni caso ha lo stesso costo dell'edizione old-gen. Se non possiedi ancora una console next-gen puoi quindi “accontentarti” della versione PS4 e poi passare a PS5 quando finalmente riuscirai ad acquistarla.

Elden Ring è il nuovo gioco dei creatori di Dark Souls e Bloodborne ed è già stato premiato dalla critica con voti altissimi: riproponendo la formula che ha fatto la fortuna del genere soulslike, il tutto viene calato in un inedito contesto open world, che offre un tipo di esperienza totalmente rinnovato e che rischia di ispirare i giochi futuri ispirati allo stesso genere.

Se non l'hai ancora acquistato o vuoi comunque assicurarti questa speciale edizione da collezione, approfitta della nuova disponibilità della Launch Edition, sia per PS4 che per PS5 per un tempo probabilmente limitato. Ti consigliamo di non attendere troppo!