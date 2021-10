Elden Ring, la nuova immagine mostra un'ambientazione innevata

From Software ha pubblicato una nuova immagine ufficiale di Elden Ring, l'attesissimo soulslike in arrivo a gennaio su PC, PlayStation e Xbox. La schermata mostra una suggestiva ambientazione montana, con un ponte naturale completamente innevato e il protagonista intento ad attraversarlo in sella al suo cavallo.

L'immagine è stata pubblicata su Twitter insieme alla seguente frase: “Lo spettrale destriero è abbastanza agile per scalare le vette più solitarie sulla cima del mondo.”

Lo sviluppatore non aggiunge alcun dettaglio ulteriore, lasciando libera interpretazione ai giocatori. Lo scenario presentato da From appare tutt'altro che ospitale, con ogni probabilità il giocatore si troverà ad affrontare un percorso ostile e fitto di pericoli da affrontare.

Ricordiamo che Elden Ring è previsto in uscita il prossimo 21 gennaio 2022 per PS5, Xbox Series X|S e PC. Durante la recente intervista al Tokio Game Show, Yasuhiro Kitao, responsabile marketing di From Software, ha dichiarato che il gioco si trova nelle fasi di sviluppo finali e che per adesso non c'è alcun indizio che possa far pensare ad un possibile rinvio. Nel frattempo sappiamo già i requisiti hardware minimi e consigliati per giocare alla versione PC del nuovo attesissimo soulslike.