Non manca molto al debutto di Elden Ring, il nuovo titolo sviluppato da From Software arriverà il prossimo 21 gennaio 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Su Steam sono trapelati i requisiti minimi con caratteristiche piuttosto abbordabili, come al solito sono presenti 2 liste separate che indicano rispettivamente le specifiche minime e i componenti consigliati dagli sviluppatori.

Elden Ring – Requisiti Minimi

CPU: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

RAM: 8 GB

OS: Windows 7 SP1

GPU: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280

SPAZIO LIBERO SU DISCO: 150 GB

RAM VIDEO DEDICATA: 2048 MB

Elden Ring – Requisiti Raccomandati

CPU: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 12 GB

OS: Windows 10

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

SPAZIO LIBERO SU DISCO: 150 GB

RAM VIDEO DEDICATA: 3072 MB

I requisiti minimi e raccomandati non risultano per niente proibitivi, mentre stupisce la quantità di spazio di archiviazione necessario per l'installazione. Il nuovo action RPG richiede ben 150GB di spazio libero sul disco, un valore davvero molto alto soprattutto in vista di furture espansioni e DLC.

Motlissimi giocatori attendono con ansia il debutto di Elden Ring, l'ultima fatica di From Software trasporterà il giocatore in un mondo dark fantasy creato a quattro mani da Hidetaka Miyazaki e dal noto scrittore George R. R. Martin.

Videogames