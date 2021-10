Elden Ring: lo sviluppo è nelle fasi finali, dichiara FromSoftware

Durante una recente intervista a Famitsu in occasione del Tokio Game Show 2021, Yasuhiro Kitao di FromSoftware ha diffuso alcune informazioni su Elden Ring. Kitao ha dichiarato che il gioco si trova nelle fasi di sviluppo finali e per adesso non c'è alcun indizio che possa far pensare ad un possibile rinvio.

Per il responsabile marketing della casa di Dark Souls i lavori procedendo a ritmo spedito, il team di sviluppo è pronto al lancio ufficiale di Elden Ring.

“Il gioco si trova nelle fasi finali di sviluppo, il team è pronto al lancio.”

Se le tempistiche dovessero essere rispettate, il nuovo soulslike uscirà il prossimo 21 gennaio 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Intanto qualche mese fa sono trapelati – via Steam – i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Elden Ring, a parlare del gioco è stato anche il noto scrittore George R. R. Martin, co-autore dell'ambientazione dark fantasy insieme a Hidetaka Miyazaki.