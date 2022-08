Effetto iPhone 14: CROLLA il prezzo di iPhone 13 su Amazon

Mancano meno di due settimane al debutto dei nuovi iPhone 14 e oggi scopriamo che è il modello di vecchia generazione, iPhone 13, si trova ad un prezzo speciale su Amazon. Il dispositivo infatti ha ricevuto uno sconto del 15% immediato, così all’improvviso. Oggi si può portare a casa a 799,00€ con spedizione gratuita e consegna veloce entro domenica 28 agosto se lo ordinate entro poche ore.

La versione in sconto è quella verde e presenta 128 GB di memoria interna, più che necessari per l’archiviazione di foto, video, canzoni e l’istallazione di app.

iPhone 13: a questo prezzo è l’affare del giorno su Amazon

Prendendolo su Amazon avrete tantissimi vantaggi. Segnaliamo le spese di spedizione gratuite, la consegna immediata, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate, ma non solo. La transazione è sicura perché la vendita, così come la catena di distribuzione stessa, è affidata ad Amazon. Avrete quindi per garanzia: da una parte quella di Apple per un anno valida in qualsiasi Apple Store, dall’altra parte è quella di Amazon stessa per due anni con l’ottima assistenza clienti attiva tutti i giorni fino alla mezzanotte, anche nei festivi.

Detto questo, sono tantissimi motivi per i quali vi consigliamo di acquistare questo smartphone oggi. Sicuramente iPhone 14 potrebbe costare molto di più quindi prendere il modello di vecchia generazione oggi non è una cattiva idea, anzi. A maggior ragione del fatto che si dice che il device del 2022 sarà molto simile, se non identico, alla controparte dello scorso anno.

Presente un display super retina XDR da 6,1“, ma ancora. Ci sono due fotocamere evolute da 12 megapixel con stili fotografici, smart HDR quattro, modalità notte e possibilità di girare video HDR in 4K con Dolby Vision.

Con la modalità cinema che ha la profondità di campo Smart e lo spostamento automatico della messa a fuoco nei video sarete dei veri registi. È una funzione super utile. Completa il tutto una fotocamera anteriore da 12 megapixel ottima per selfie e video chiamate, il processore di ultima generazione per prestazioni fulminee e una batteria che garantisce fino a 19 ore di riproduzione video con una singola carica.

Non fatevi sfuggire questa occasione unica nel suo genere. A 799,00€ è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.