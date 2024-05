Ecovacs Deebot T20e Omni, il prezzo crolla del 54%: robot 2-in-1 estremamente avanzato

L’Ecovacs Deebot T20 Omni è un robot aspirapolvere con un’ottima funzione di lavaggio dei pavimenti ad alta temperatura, progettata per vincere anche contro lo sporco più difficile. Stiamo parlando di un robot di fascia premium, con un prezzo importante, ma la buona notizia è che oggi è in offerta su Amazon con un clamoroso sconto del 54%.

Normalmente proposto ad oltre 1200€, oggi può essere tuo a 649,00€ – con la possibilità di dividere l’importo in più pagamenti mensili scegliendo l’opzione di pagamento Credit Line di Cofidis al momento del checkout.

Il robot dispone di un eccellente sistema di mappatura e navigazione potenziato dalla tecnologia LiDAR, che permette una copertura accurata degli spazi abitativi e la configurazione di aree di no-go per evitare ostacoli come cavi o giocattoli. Viene venduto assieme alla sua stazione per lo svuotamento automatico del serbatoio d’acqua e di quello dedicato alla polvere.

iL sistema di pulizia dei mop con acqua calda è il vero punto di forza di questo ottimo robot 2-in-1: raggiunge una temperatura di 55° per una disinfezione efficace, e le testine rotanti del mop che si alzano automaticamente permettendo di passare dalla modalità aspirazione a quella di lavaggio senza interruzioni.

Il Deebot T20 Omni è dotato di un’applicazione, Ecovacs Home, che offre molte funzionalità e un controllo estremamente intuitivo: potrai programmare pulizie specifiche per stanze e impostare routine di pulizia personalizzate.

Il Deebot T20 Omni di Ecovacs rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata e versatile per la pulizia domestica: normalmente lo pagheresti oltre 1200€, non farti scappare la possibilità di acquistarlo a meno della metà del suo prezzo di listino!