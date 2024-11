Echo Spot rende la camera da letto Smart: sveglia e non solo (-43%)

Il nuovissimo modello 2024 di Echo Spot è in grado di rendere la tua stanza da letto intelligente. Non solo ha delle dimensioni perfette per essere messo sul comodino, ma se vuoi puoi posizionarlo ovunque in casa, diventa uno dei dispositivi più pratici dell’intera linea. Pronto a dare il benvenuto ad Amazon Alexa? Puoi acquistarlo a soli 54€ su Amazon grazie allo sconto del 43% che ti offre il Black Friday 2024, non perdere l’occasione.

Echo Spot, come rendere la tua camera da letto Smart

Un piccoletto ma con tutta la potenza necessaria per soddisfare ogni tua richiesta. Echo Spot ricorda molto il modello POP per via del suo taglio in obliquo ma ha un punto in più a suo favore: il display integrato. Puoi usarlo tranquillamente come una sveglia intelligente e fare affidamento su di lui per qualunque tua necessità.

Le funzioni di Amazon Alexa rimangono le medesime ossia puoi chiedere informazioni, a riprodurre contenuti multimediali, a gestire i tuoi dispositivi interconnessi e sfruttare anche le chiamate per rimanere in contatto con amici e parenti.

Cosa cambia? Ora hai a disposizione anche un feedback visivo di tutte le opzioni con un orologio che ti mostra sempre che ora è, la data, la temperatura ma anche quale brano sta riproducendo e così via. Insomma, come se i modelli POP e Show fossero stati uniti in un unico dispositivo unendo le funzioni più interessanti e utili nella quotidianità.

Un piccolo appunto: la cassa integrata ha una qualità audio eccellente per farti godere tutti i brani in riproduzione senza limiti.

A soli 54€ su Amazon, Echo Spot è il dispositivo nuovo e del 2024 da acquistare per rendere la tua camera da letto incredibilmente smart. Approfitta dello sconto del 43% che ti offre il Black Friday.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.