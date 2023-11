Echo Show 8 in offerta su Amazon ad un OTTIMO prezzo (-35%)

Se stai cercando un assistente domestico intelligente che sia in grado di fare molto di più di un normale altoparlante, l’Echo Show 8 è la risposta perfetta. Oggi Amazon lo propone al prezzo speciale di 84,99€: puoi risparmiare il 35% rispetto al prezzo consigliato di 129,99€.

Dotato di uno schermo HD da 8 pollici, l’Echo Show 8 è in grado di mostrarti molto più di quanto tu possa immaginare. Grazie alla regolazione automatica dei colori e agli altoparlanti stereo, darà vita ai tuoi contenuti d’intrattenimento, che si tratti di film, serie TV, notizie o musica.

La telecamera da 13 MP dell’Echo Show 8 è dotata di un’inquadratura automatica che ti manterrà sempre al centro dell’immagine durante le videochiamate. Basta chiedere ad Alexa di chiamare qualcuno, e sarai sempre al centro dell’attenzione durante le tue conversazioni.

L’Echo Show 8 semplifica la tua vita quotidiana. Puoi tenere d’occhio gli appuntamenti in calendario, aggiornare le liste della spesa con la tua voce, ricevere aggiornamenti sul traffico e persino impostare timer per le tue attività quotidiane.

Grazie alla telecamera integrata, puoi tenere sotto controllo la tua casa anche quando sei lontano. Inoltre, puoi controllare i dispositivi compatibili, come telecamere e luci, utilizzando il display interattivo o la tua voce. L’Echo Show 8 è il tuo centro di comando per la casa intelligente.

D’interessante c’è che puoi anche trasformare il tuo Echo Show 8 in autentica cornice digitale per le tue foto preferite. Puoi tenerlo sul comodino della tua camera da letto o sulla scrivania, in modo da avere i tuoi ricordi più preziosi sempre in mostra.

Con uno sconto del 35%, è il momento ideale per portare a casa questo dispositivo versatile e ricco di funzionalità. Non perdere l’occasione di migliorare la tua vita quotidiana con Alexa e l’Echo Show 8.

