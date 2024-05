Tapo C200 in offerta a 25,99€: la migliore telecamera di sicurezza economica

La Tapo C200 di TP-Link è una telecamera di sicurezza domestica versatile e conveniente, progettata per offrire un monitoraggio affidabile e una serie di funzionalità utili per la sicurezza della tua casa. A nostro viso, tra le opzioni economiche è in assoluto la migliore che tu possa acquistare.

Oggi la paghi appena 25,99€, grazie ad un generoso sconto del 35%. Davvero una sciocchezza considerate le sue funzionalità piuttosto avanzate. Ma soprattutto: è un prodotto della TP-Link, brand che garantisce una forte affidabilità.

La Tapo C200 presenta un design compatto e discreto, che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico. La telecamera è montata su una base rotante, permettendo una rotazione orizzontale di 360 gradi e una inclinazione verticale di 114 gradi, offrendo una copertura completa della stanza.

La telecamera cattura video in risoluzione Full HD 1080p, cioè più che adeguata per scopi di sorveglianza, fornendo immagini chiare e dettagliate. Grazie alla funzione di visione notturna a infrarossi, la Tapo C200 è in grado di monitorare efficacemente anche in condizioni di scarsa illuminazione, con una portata fino a circa 9 metri.

La Tapo C200 è dotata di microfono e altoparlante integrati, che consentono la comunicazione bidirezionale. Questa funzione è utile per parlare con familiari o animali domestici quando sei fuori casa, o per scoraggiare eventuali intrusi. Ovviamente non manca nemmeno una funzione di rilevamento automatico: se la telecamera individua qualcosa, ti invia istantaneamente una notifica sul telefono. E sì, ovviamente è progettata per non disturbarti inutilmente: quindi, tra le altre cose, riconosce gli animali domestici.

Tutto questo per meno di 26€. Ma devi fare in fretta: non perderti lo sconto del 35% e acquistala subito.