Echo Show 8 a un prezzo SHOCK: -32% per pochissimo!

C’è un dispositivo chi è pensato per essere una cornice touch, un assistente per la gestione dei tuoi dispositivi smart è un piccolo schermo su cui riprodurre i tuoi contenuti preferiti: stiamo parlando dell’Eco Show 8, in grande sconto su Amazon, solo per poco ancora e fino ad esaurimento scorte.grazie una promozione in corso per breve tempo, infatti, è attivo un ribasso del 32% sul modello, e che ti permetterà di portarlo a casa ad appena 114,99€!

Il tuo assistente super compatto: Echo Show 8

L’Echo Show 8 offre un’esperienza multimediale migliorata e super smart. Con uno schermo touch HD da 8″ e audio davvero avvolgente, il divertimento è più immersivo che mai, anche rispetto ai modelli precedenti. Avrai modo di guardare i tuoi contenuti preferiti su Prime Video, Netflix e altre piattaforme, mentre sei in cucina o mentre fai altro!

In caso di necessità, le videochiamate diventano ancora più nitide grazie alla videocamera da 13 MP, che include inquadratura automatica e riduzione del rumore, per conversazioni fluide e di alta qualità anche in ambito lavorativo. Inoltre, il nuovo widget Contatti principali ti permette di avviare chiamate con un solo tocco! Ovviamente, ti permette di rendere la tua casa ancora più smart, il che integra un hub per la gestione della Casa Intelligente compatibile con Zigbee, Matter e Thread. Potrai gestire luci, videocamere e altri dispositivi con la tua voce o attraverso il display!

inoltre, potrai personalizzare la schermata iniziale con Amazon Photos, trasformandola in una cornice digitale per i tuoi momenti migliori. Grazie ai contenuti adattivi e alla gestione di sveglie, liste e promemoria, l’Echo Show 8 semplifica la tua vita quotidiana. Per cui, vi consigliamo di sfruttarlo fintanto che è in super ribasso del 32%.