Echo Show 5 + Lampadina smart colorata: il kit base per casa intelligente

Se vuoi anche tu una casa intelligente senza spendere troppi soldi sono certo che non ti perderai questa occasione unica. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Echo Show 5 + Lampadina smart colorata a soli 64,99 euro, invece che 84,99 euro.

Una grandissima offerta dunque per uno dei gadget più amati e acquistati negli ultimi tempi. Con questo dispositivo puoi parlare con Alexa, ascoltare la musica in qualsiasi posto e addirittura fare videochiamate. Mentre con la lampadina smart puoi colorare la tua stanza e automatizzare l’accensione e lo spegnimento della luce. Fai alla svelta perché a questo prezzo andrà sicuramente a ruba.

Echo Show 5 + Lampadina smart colorata a prezzo mini

Grazie a questo bundle avrai il bellissimo Echo Show 5 di 3ª generazione che ti permetterà tra le altre cose di visualizzare l’orario, la temperatura e i titoli delle canzoni che stai ascoltando. Puoi fare videochiamate come se fosse un computer grazie alla videocamera interna. E lo puoi usare per far scorrere le tue foto come una cornice digitale. Ovviamente, come per gli alti dispositivi di questo tipo, avrai la possibilità di ascoltare la musica in streaming e la radio.

Con la lampadina smart Sengled puoi colorare la tua stanza scegliendo tra milioni di colori differenti. La colleghi in un attimo al tuo dispositivo Echo Show 5 e usi la voce per accendere e spegnere la luce. La configuri in modo semplice grazie all’app dedicata che puoi scaricare gratuitamente. Ha una luminosità eccellente nonostante un consumo energetico ridotto.

Insomma un kit per casa intelligente da non perdere per nessun motivo. Per cui vai subito su Amazon e acquista Echo Show 5 + Lampadina smart colorata a soli 64,99 euro, invece che 84,99 euro. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.