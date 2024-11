Echo Pop in offerta anticipata Black Friday: ne acquisti 2 e ne paghi 1

Questa che ti sto segnalando è un a i quelle promozione che sono da prendere al volo. Durerà sicuramente pochissimo e quindi devi fare alla svelta. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello 2 Echo Pop a soli 37,98 euro, invece che 109,98 euro, inserendo il codice promozionale ECHOPOP al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 33% applicato sul prezzo originale di un prodotto e in regalo avrai un altro dispositivo, risparmiando in totale più di 72 euro. Cos’altro dobbiamo dire? Questa è un’offerta fuori di testa e le unità disponibili non sono infinite, per cui sii rapido.

Echo Pop in offerta prendi due e paghi uno

Già il prezzo di un solo Echo Pop, scontato del 33%, non era per niente male, ma la possibilità di averne due pagandone uno solo non è certo da farsela scappare. Con questo fantastico dispositivo puoi ascoltare la tua musica preferita in streaming o ascoltare la radio in diretta. Nonché comunicare con Alexa e chiedergli il tempo che fa o impostare timer e sveglie.

Puoi rendere ogni ambiente intelligente, collegando a Echo Pop i tuoi dispositivi smart per gestirli in modo semplice con la voce da qualsiasi posto tu sia. Ha un design estremamente compatto ed elegante che sta bene in qualunque posto della casa. Occupa pochissimo spazio e non è invasivo. Si configura in modo semplice, connettendolo alla tua rete WiFi e gestendolo con l’app dedicata. Puoi anche disabilitare il microfono per la tua privacy.

Insomma una vera occasione d’oro. Come ti dicevo è difficile che duri a lungo perciò vai subito su Amazon e acquista i tuoi 2 Echo Pop a soli 37,98 euro, invece che 109,98 euro, inserendo il codice promozionale ECHOPOP al momento del pagamento. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.