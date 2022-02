Echo Flex: 14€ per questo concentrato di tecnologia con Alexa (50%)

Se ti dicessimo che bastano appena 14€ per rendere la tua casa completamente smart e addirittura gestibile senza grattacapi grazie ad Amazon Alexa? Nessuna fregatura, è semplicemente quello che può fare Echo Flex se lo acquisti subito in offerta su Amazon per riceverlo a casa in appena un giorno. L’Echo Flex di Amazon è un device apparentemente poco smart – sembra quasi una lampadina da collegare alla presa della corrente molto comune nelle camerette dei bambini -, ma in realtà nasconde delle caratteristiche che ti lasceranno senza parole.

Ad appena 14€ hai l’opportunità di portare Alexa in più ambienti: lo colleghi a una qualunque presa di casa e inizia a parlargli come se fosse uno dei tanti device smart di Amazon. Si tratta di un piccolo device 3-in-1 di cui non potrai più fare a meno: sul fondo integra una comoda porta USB che ti permette di collegare rapidamente uno smartphone, un tablet, una power bank o qualsiasi altro dispositivo munito di porta USB; si trasforma in una comoda lampada LED ideale ad esempio per illuminare una stanza e integra anche un mini altoparlante.

Echo Flex è il device hi-tech 3-in-1 da avere ora che è in offerta a 14€ su Amazon

Non sei ancora convinto? E se ti dicessimo che puoi anche connetterlo rapidamente a un altoparlante esterno tramite il cavo AUX da 3.5 mm o con il modulo Bluetooth? Quante altre scuse ti servono per acquistare immediatamente Echo Flex per trasformare casa e faciliarti la vita? Ad appena 14€, e con uno sconto del 50%, è senza ombra di dubbio il device hi-tech che non può mancare a casa.

Collegalo a una presa della corrente, aggiungilo all’applicazione mobile di Amazon Alexa disponibile su Android e sui device Apple, e inizia a controllare ogni device della tua casa (e non solo) direttamente con la tua voce: non te ne pentirai assolutamente.