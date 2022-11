Echo Buds: in offerta a METÀ PREZZO sono davvero IMPERDIBILI

Le Echo Buds di 2° generazione sono la proposta di Amazon per tutti gli utenti alla ricerca di cuffie true wireless dotate di sistema di cancellazione attiva del rumore e in grado di garantire una completa interazione con Alexa, per un utilizzo ancora più smart degli auricolari.

Grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare le Echo Buds al prezzo più basso di sempre. Le cuffie true wireless della gamma Echo, infatti, sono disponibili al prezzo di 59,99 euro invece che 119,99 euro con uno sconto del 50% che le rende davvero imperdibili. Da notare che con soli 10 euro in più è possibile acquistare la versione con custodia con ricarica wireless.

La promozione è valida sia per la versione nera che per quella bianca delle cuffie. Da notare, inoltre, che è possibile acquistare le Echo Buds su Amazon anche con il pagamento in 5 rate mensili da 12 euro, senza alcun interesse.

Le Echo Buds di 2° generazione sono in super offerta su Amazon

Ottime prestazioni, funzionalità smart grazie all’integrazione con Alexa e autonomia al di sopra della media. Le Echo Buds di 2° generazione hanno tutte le carte in regola per essere considerare come un riferimento assoluto del settore delle cuffie true wireless.

Tra le specifiche c’è spazio per la cancellazione attiva del rumore oltre che per l’integrazione con Alexa. Da notare anche un’autonomia superiore alla media con la possibilità di sfruttare fino a 5 ore di utilizzo con una sola carica e fino a 15 ore di utilizzo con la carica della custodia. Le Echo Buds sono compatibili sia con Android che iOS e consentono l’accesso all’Assistente Google e a Siri.

Con l’attuale offerta disponibile su Amazon, è possibile acquistare le Echo Buds al prezzo scontato di 59,99 euro invece che 119,99 euro. Per chi preferisce la versione con custodia con ricarica wireless, invece, il costo è di 69,99 euro invece di 129,99 euro.

