Samsung dovrebbe lanciare nuovi smartphone pieghevoli quest’anno. Ma prima di qualsiasi annuncio ufficiale, la società ha appena depositato un nuovo marchio per i display foldable, che potrebbero essere i pannelli dello schermo utilizzati in questi inediti dispositivi flessibili in arrivo.

Samsung: cosa sappiamo dei nuovi foldable?

Secondo un rapporto del portale LetsGoDigital, il gigante tecnologico sudcoreano ha depositato un marchio presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l’Ufficio coreano per la proprietà intellettuale (KIPO) per il nome “S Foldable“. La notizia arriva tra altre voci di imminente lancia per Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Sebbene questi dispositivi arriveranno probabilmente in futuro con design simili al predecessore, la società apparentemente sta anche lavorando su un nuovo tablet pieghevole extra large.

Uno degli aspetti unici del display pieghevole S è probabilmente il suo design a cerniera Z condiviso, il che implica che lo smartphone sarà dotato di due meccanismi di cerniera per un singolo display. Significa che il ricevitore si piegherebbe due volte.

Il rapporto aggiunge anche che questa tecnologia potrebbe essere vista anche con il Galaxy Z Fold Tab che potrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno, ma è più probabile che venga svelato nel 2022. La ‘S’ nel nome del marchio è probabilmente un suggerimento verso il doppio design pieghevole che mette in mostra la sua piega a forma di S.

In passato, avevamo riferito sulla società che brevetta dispositivi che hanno il design pieghevole a forma di S o Z. Quindi, questa potrebbe essere la decisione dell’azienda di registrare il design del marchio prima del lancio di un dispositivo che viene fornito con la suddetta feature. Sfortunatamente, questa è ancora una domanda di marchio, quindi i dettagli più fini su eventuali lanci futuri sono ancora sconosciuti. Quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti su questo argomento.

