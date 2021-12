Ecco come rendere la Nintendo Switch "XXL"

Ecco come fare per rendere la Nintendo Switch una console “XXL“; basta utilizzare il nuovissimo accessorio chiamato “UpSwitch Orion” che trasforma la ibrida della grande N in un palmare da gioco da 11,6 pollici.

L'accessorio di UpSwitch per Nintendo Switch

L'UpSwitch Orion viene venduto al dettaglio per 249 dollari e può essere acquistato dal sito ufficiale dell'azienda. Di fatto, questo è l'unico modo per avere una Switch XXL, dato che la compagnia non l'ha mai prodotta in via ufficiale, al contrario di quanto ha fatto con la line-up DS.

Tuttavia, UpSwitch Orion funge da alternativa non ufficiale, con il suo display da 11,6 pollici e gli speaker integrati che fanno sì che questa diventi – effettivamente – una gigantesca console.

Nintendo Switch (modello OLED) ha un pannello leggermente più grande rispetto al modello originale e alla “mini” Switch Lite, anche se è “limitato” ai soli 7 pollici. Ecco perché UpSwitch ha creato Orion, un monitor portatile con per i Joy-Con integrati, tra le altre caratteristiche.

La startup descrive l'Orion come un gadget dotato di un display “Full HD” da 11,6 pollici, anche se non è chiaro a quale risoluzione faccia girare i videogiochi della Switch. Si ipotizza a 1080p, ma è da vedere. Sfortunatamente, UpSwitch non fornisce alcun dettaglio in merito. Inoltre, Orion ha una batteria da 10.000 mAh che dovrebbe ricaricare la vostra console mentre giocate.

UpSwitch ha incluso anche altoparlanti stereo, insieme a un jack per cuffie da 3,5 mm, una porta HDMI e una porta USB Type-C. C'è anche un cavalletto per sostenere lo stand in posizione verticale.

La società dichiara questo come un accessorio utilissimo per Nintendo Switch e ha ribadito che funzionerà come un monitor esterno generale tramite la porta HDMI. Di conseguenza, si potrà collegare qualsiasi dispositivo che supporti la connettività l'HDMI, come una Xbox. Attenzione: non è in grado di alimentare una Serie S o una Serie X.

UpSwitch Orion è ordinabile tramite Indiegogo a partire da 249 dollari americani. L'accessorio viene spedito in tutto il mondo ora.