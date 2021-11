Ecco come cambierà il login di Google dal 9 novembre

Il modo in cui accedete al vostro account Google cambierà per sempre a partire dal 9 novembre: ecco tutto ciò che dovete necessariamente sapere.

Il login dell'account Google sarà diverso, preparatevi

Nel mese di maggio scorso, Google ha annunciato che renderà la verifica in due passaggi (autenticazione a due fattori) obbligatoria per tutti prima della fine dell'anno e ora abbiamo una data definitiva per questo grande cambiamento.

Se abilitato, ogni utente riceverà un SMS o un'e-mail con una password monouso (OTP) ogni volta che si accede all'account Google, il tutto per verificarne l'identità. Il processo aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per proteggere i vostri dati personali. Di fatto, il furto di password è il modo più comune in cui gli account vengono compromessi e il sistema 2FA lo proteggerà.

BigG sta inviando e-mail e richieste in-app sull'abilitazione della verifica in due passaggi, rilevando che questa modifica verrà attivata automaticamente il 9 novembre. Il prompt recita come segue:

Dopo aver inserito la password, dovrai completare un secondo passaggio sul telefono. Tieni il telefono a portata di mano quando accedi. La verifica in due passaggi verrà attivata automaticamente il 9 novembre. Se vuoi, puoi prima attivare questa funzione: il tuo account è pronto.

In un post sul blog, la società aveva precedentemente affermato: “Entro la fine del 2021, prevediamo di registrare automaticamente altri 150 milioni di utenti Google nella verifica in due passaggi e richiederemo a 2 milioni di creatori di YouTube di attivarla“.

Intendiamoci, la verifica in due passaggi non è stata ancora resa obbligatoria per tutti e sembra che Google stia rilasciando la funzionalità lato server, quindi potrebbe volerci un po' di tempo prima che diventi ufficiale per tutti.