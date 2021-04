Nintendo Switch Lite ha appena ricevuto un piccolo grande update sul versante estetico. La grande N ha introdotto la colorazione blu in listino per la piccola console portatile del brand. Effettivamente, ammettiamo che è molto carina: era il colore che mancava.

La Switch Lite blu è quella che volevamo

La Switch Lite è stata originariamente presentata in tre colori: grigio, turchese e giallo. L’anno scorso, Nintendo ha rilasciato una quarta variante di colore: Coral. Ora ha fatto seguito con una quinta colorazione, ossia quella blu e, scusate la nostra soggettività, ma è proprio bella. Forse la più bella di tutte. Da possessore della variante grigia, un po’ ammetto di star guardando con invidia questo modello.

Proprio come gli altri quattro colori, la console avrà il solito prezzo al dettaglio di vendita. La differenza di colore è il relativa alla sola scocca satinata, quindi ci saranno ancora i pulsanti bianchi come sugli altri modelli.

Il gigante della tecnologia afferma che il nuovo colore sarà disponibile il mese prossimo, a partire dal 7 maggio da noi in Italia. Potrete acquistarla sul negozio online e presso i negozi partner come Amazon, Best Buy, GameStop.

Il produttore giapponese ha anche annunciato che il suo prossimo gioco, Miitopia, sarà annunciato anche il 21 maggio, lo stesso giorno in cui la nuova colorazione sarà in vendit sul mercato orientale: è un gioco di avventura a cui puoi giocare con la famiglia e gli amici.

Prima dell’uscita di Miitopia, l’azienda rilascerà il 30 aprile il nuovo gioco Pokémon Snap per le console della casa: questo capolavoro vi consentirà di visitare isole diverse e fotografare Pokémon diversi nel loro habitat naturale. Ma quali sono i titoli che attendiamo con maggiore enfasi? Semplice: il sequel di Zelda e Pokémon Legends: Arceus. C’è poco da dire/fare/pensare: saranno meravigliosi e siamo pronti a scommetterlo!

