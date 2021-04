Un monopattino elettrico per spostarsi velocemente, senza la schiavitù dell’auto, e con il massimo rispetto dell’ambiente. Grazie agli sconti Gshopper, il modello EYU E9SM lo porti a casa a 160€ appena (codice sconto 8CAD0067D4) invece di 273€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo: riceverai il prodotto a casa in pochissimi giorni.

Interessante monopattino elettrico in super offerta

Bello e completo, è il mezzo di trasporto ideale per spostarti in totale libertà in città e ovunque si possa fare in totale sicurezza. Ecco le specifiche tecniche principali:

Peso: 8,1 kg;

Dimensioni pneumatici: anteriore 8 pollici / posteriore 6,5 pollici;

Potenza nominale del motore: 200 W;

Velocità massima: 25Km / h;

Batteria al litio: 29 V 4,8 Ah;

Carico massimo: 100 kg;

Dimensione piega: 87 * 32 * 13,5 cm;

Dimensioni spiegate: 108 * 92 * 44 cm;

Freno: freno a mano e freno parafango;

Arrampicata massima: 8 gradi;

Parametri di ricarica: 33,6 V 1 A;

Tempo di ricarica: 5 ore

Gamma: 12Km;

Peso netto: 8,1 kg GW: 10,2 kg

Dimensioni del cartone: 87 * 16 * 34 cm

con LCD, accelerazione del pollice, freno, 3 livelli di potenza, luce anteriore, campanello.

Con una velocità fino a 25km orari, luci anteriori e posteriori e campanello di segnalazione, potrai spostarti in tutta sicurezza. Ogni parametro del tuo monopattino sarà disponibile sul display, alloggiato direttamente sul manubrio.

Inoltre, si tratta di un monopattino elettrico particolarmente leggero, che potrai spostare senza problemi. Per avere subito l’interessante mezzo di trasporto green in sconto a 160€ circa, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “8CAD0067D4”.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite da magazzino europeo: il prodotto arriverà a casa tua in pochi giorni, dalla Germania. Scorte limitate, offerta a tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone