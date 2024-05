eBay senza regole con SCONTO di 414€ su Xiaomi 14 5G da 512GB

Oggi non potevo non segnalarti questa promozione che è al limite della follia. Se fai presto puoi mettere le mani su uno smartphone top di gamma a un prezzo tagliato. Dunque fiondati su eBay e aggiungi al tuo carrello Xiaomi 14 5G a soli 684,99 euro, invece che 1.099,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento.

Anche se il prezzo di listino non è segnalato considera che è esattamente quello che vedi sopra e dunque adesso hai la possibilità di risparmiare la bellezza di oltre 414 euro sul totale. Un’offerta davvero incredibile che sparirà sicuramente presto, quindi sii rapido o non troverai più niente.

Xiaomi 14 5G: il top di gamma a prezzo medio gamma

Siamo di fronte a uno smartphone eccezionale che non ha nulla da invidiare ai più blasonati Samsung e Apple e che oggi puoi avere a un prezzo da non credere. Grazie al suo potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da ben 12 GB di RAM, è in grado di regalarti performance incredibili. E in questa versione avrai ben 512 GB di spazio per archiviare quello che vuoi e installare le app.

Ha un display AMOLED da 6,36 pollici con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz, dotato di Dolby Vision e HDR10+ per immagini mozzafiato. Gode di una fotocamera Leica professionale con un sensore principale posteriore da 50 MP e frontale da 32 MP. Possiede una batteria da 4610 mAh con una ricarica rapida da 50 W anche wireless che lo riporta al 100% in pochissimo tempo.

Non aspettare che le unità disponibili spariscano, e dato il prezzo lo faranno presto. Piuttosto vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Xiaomi 14 5G a soli 684,99 euro, invece che 1.099,90 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di inserire il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento. Completa l’ordine subito e lo potrai ricevere direttamente a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.