eBay MEGA SCONTI di inizio anno: 10 occasioni pazzesche a partire da 16,90€

Fare un giro su eBay in questo momento potrebbe essere più conveniente che mai! Infatti, per festeggiare l’inizio dell’anno ci sono sconti spettacolari su tantissimi prodotti, tutti interessanti. Per semplificare la tua ricerca, abbiamo condensato in questo articolo 10 promozioni imperdibili a partire da 16,90€ appena. Scegli ora e completa gli ordini prima che le scorte finiscano.

Lampada da tavolo ricaricabile, con accensione touch, a 16,90€ invece di 20€.

Monitor della temperatura e umidità firmato Xiaomi a 21,20€ invece di 29,99€.

Giubbotto invernale “Kappa” corto a 39,99€ invece di 70€.

Scorta risparmio di 300 cialde ESE di caffè Borbone Rosso a 46,70€ invece di 60,17€.

Friggitrice ad aria Xiaomi da 6 litri, con ampio cestello, a 67,70€ invece di 129,99€.

Aspirapolvere Dyson V8 Advanced a 279€ invece di 399€.

Motorola G85 5G 12/256GB a 199,39€ invece di 219,90€.

Nintendo Switch OLED in bundle con “Super Mario Bros Wonder” e 12 mesi di Nintendo Switch Online a 321,90€ invece di 369,90€.

Aspirapolvere Dyson V11 Fluffy a 399€ invece di 599€.

Stufa a pellet di marca “Punto Fuoco” da 8KW a 662,48€ invece di 755,46€.

Queste straordinarie occasioni eBay dureranno solo per pochissimo tempo ancora. Scegli adesso quello che ti interessa di più e completa rapidamente gli ordini: i migliori affari di inizio anno li trovi solo per poco tempo ancora!