eBay, anticipo di Black Friday STREPITOSO: 10 occasioni TOP da 16,90€

eBay non perde tempo e concede anticipi di Black Friday straordinari! Abbiamo selezionato le occasioni più ghiotte del momento, disponibili utilizzando lo speciale codice sconto ” NOVEMBRE24 ” al momento del pagamento: non dimenticare di farlo, ti segnaleremo ogni offerta per la quale è necessario farlo.

Tuta completa Givova, da uomo, disponibile in diversi colori e taglie a 16,90€.

Giubbotto Kappa smanicato a 26,99€ invece di 130€ (con codice sconto).

Mega scorta di cialde Borbone, miscela Rossa. Pacco da 300 unità a 40,14€ invece di 60,17€ (con codice sconto).

Monitor per PC di Xiaomi, da 23,8″, a 78,29€ invece di 135,99€ (con codice sconto).

Macbook Air ricondizionato con chip Intel i5-4250U, 4/128GB a 179,10€ invece di 199€ (con codice).

Potente aspirapolvere senza fili Dyson V11 Advanced a 359,10€ invece di 599€ (con codice sconto).

PlayStation 5 Slim con disco a 422,99€ invece di 467,99€ (con codice sconto).

Dyson, asciugacapelli Supersonic con accessori a 341,10€ invece di 449€ (con codice sconto).

Samsung, Lavasciuga AI Control a 534,99€ invece di 599,99€ (con codice sconto).

iPhone 15 in versione da 128GB a 664,91€ invece di 819,90€.

Un ottimo assaggio delle promozioni del Black Friday eBay: queste offerte sono un vero e proprio spettacolo! Scegli quello che più ti serve e approfittane rapidamente: non sappiamo per quanto le scorte rimarranno a disposizione.