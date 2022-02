EasyPark su Android Auto: vita più semplice per gli automobilisti

Gli utenti muniti di Android Auto saranno più che entusiasti nello scoprire che EasyPark, la nota applicazione che facilita il pagamento dei parcheggi e la ricarica delle auto elettriche, è finalmente pronta a sbarcare sul sistema di infotainment di Google dopo che era già arrivata su CarPlay di Apple da ormai alcuni mesi.

EasyPark sbarca finalmente anche sul sistema infotainment di Google

Con EasyPark milioni di utenti alla guida di automobili compatibili con il sistema infotainment di Google potranno utilizzare i servizi offerti dall’applicazione direttamente dal cruscotto dell’automobile, in tutta comodità. “L’aggiunta del supporto per Android Auto consente ai conducenti di quasi tutte le principali casi automobilistiche di utilizzare l’app e i servizi EasyPark sul display dell’auto – sottolinea la compagnia in una nota ufficiale. Oggi, oltre l’80% delle auto di nuova produzione supporta il mirroring del telefono sul sistema di infotainment dell’auto tramite Android Auto, Apple CarPlay o entrambi, rendendo EasyPark direttamente applicabile a gran parte del parco auto mondiale.“

L’arrivo del supporto nativo a EasyPark sul sistema di infotainment di Google è disponibile nel nostro Paese a partire dalla versione 15.33.1 dell’applicazione e, già da oggi, abbraccia migliaia di città in cui il servizio è disponibile. Ricordiamo, infine, che EasyPark richiede l’utilizzo di uno smartphone con Android 9 o successivo e ovviamente con un’automobile che supporti il sistema infotainment di Google.