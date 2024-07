EA SPORTS WRC per PS5: sconto EPICO del 44% su Amazon

EA SPORTS WRC per PS5 è il gioco definitivo per tutti gli appassionati di rally. Questo capolavoro videoludico offre un’esperienza senza precedenti, garantendo ore di adrenalina pura. Approfitta oggi del mega sconto del 44% su Amazon e immergiti nel mondo del rally come mai prima d’ora, al prezzo ridicolo di soli 28,00 euro, anziché 49,99 euro.

EA SPORTS WRC per PS5: un’opportunità da prendere al volo

La modalità Creazione è una delle novità più eccitanti di WRC 23. Per la prima volta, puoi progettare e guidare l’auto da rally dei tuoi sogni, personalizzandola in ogni dettaglio per adattarla al tuo stile di guida. Questa funzione offre una libertà creativa senza precedenti, permettendoti di trasformare la tua visione in realtà e di vedere come si comporta la tua creazione sui diversi terreni.

WRC 23 non è solo innovazione, ma anche un tributo alla storia del rally. Con la modalità Momenti, puoi riscrivere le prime pagine della storia del WRC partecipando e vincendo eventi recenti, rivivendo momenti salienti del mondo reale e facendo un tuffo nel passato. Questa modalità offre una prospettiva unica sulla ricca storia del rally, permettendoti di rivivere le epoche d’oro di questo sport emozionante.

Il sistema di guida dinamica, noto per il suo realismo, è stato ulteriormente migliorato. Codemasters ha ottimizzato il modello di guida multi-superficie, rendendolo più reattivo e personalizzabile. Che tu sia un principiante o un veterano del rally, puoi adattare la guida al tuo livello di abilità e sfidare le superfici degradate con la massima precisione.

L’immersione totale è garantita dalle sfide su terra, neve e asfalto. La caccia alla corsa perfetta ti porterà a vivere momenti di pura euforia, con una grafica mozzafiato e un’attenzione ai dettagli che rendono ogni gara un’esperienza unica.

L’autenticità è un altro punto di forza di EA SPORTS WRC. Con oltre 25 anni di esperienza nei giochi di rally, Codemasters offre un prodotto che include le auto ufficiali del WRC, WRC2 e Junior WRC, complete di piloti, team e livree della stagione 2023. Inoltre, puoi metterti alla prova al volante di 70 veicoli storici ricreati autenticamente, viaggiando attraverso le epoche del WRC.

