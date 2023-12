EA Sports FC 24 per Xbox in offerta al MINIMO STORICO: lo paghi al 50%

Questa offerta Amazon su EA Sports FC 24 per Xbox è interessante per due motivi. Innanzitutto il prezzo: grazie al 50% di sconto lo paghi soltanto 39,99 euro invece di 79,99. In secondo luogo perché si tratta del codice digitale: questo significa che una volta completato l’acquisto riceverai subito via email il codice da riscattare sullo store per iniziare il download. Ne aggiungiamo un terzo? Il codice è valido sia per Xbox One che per Xbox Series X e S.

EA Sports FC 24: regalati il calcio per Natale

Preparati a essere catapultato nella nuova era del calcio virtuale con EA Sports FC 24. Con oltre 19.000 giocatori con licenza piena, 700 squadre e più di 30 campionati, questa esperienza calcistica è la più autentica mai creata. Ogni dettaglio è curato con precisione per offrirti un’immersione totale nel mondo del calcio.

Ma le novità non finiscono qui. Entra nel nuovo capitolo del calcio con le Evoluzioni di Ultimate Team, dove puoi migliorare i tuoi giocatori e far crescere nuove leggende nel tuo club. Sfida te stesso nella Carriera come tecnico o giocatore, crea il tuo undici da sogno e scendi in campo con i tuoi amici in modalità Club e VOLTA FOOTBALL, tutto grazie alle funzionalità cross-play.

Un’opportunità unica ti aspetta: acquista ora EA Sports FC 24 per Xbox a soli 39,99 euro e vivi l’emozione del calcio come mai prima d’ora. Inoltre, con il Dual Entitlement incluso, potrai aggiornare gratuitamente la tua copia da Xbox One a Xbox Series X|S, garantendoti una esperienza di gioco sempre al passo coi tempi.

Non lasciarti sfuggire questa offerta incredibile e preparati a calpestare il campo da gioco virtuale con EA Sports FC 24. Il calcio sta per diventare più autentico, emozionante e accessibile che mai.

